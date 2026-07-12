Maldini coloca Guardiola de volta na disputa pela seleção italiana... e Ancelotti também está na disputa

O espanhol Pep Guardiola voltou a ser cotado para assumir o comando da seleção italiana, após a nomeação de Paolo Maldini e Leonardo à frente do novo projeto da Federação Italiana de Futebol.

O jornal “La Gazzetta dello Sport” informou que a Federação Italiana de Futebol nomeou Paolo Maldini como diretor técnico com um contrato de quatro anos, válido até o final da Copa do Mundo de 2030, enquanto seu ex-companheiro no Milan e ex-diretor do Milan e do Paris Saint-Germain, Leonardo, se juntará a ele como consultor no novo projeto.

O projeto de Maldini, com duração de quatro anos, vem acompanhado de poderes sem precedentes em seu novo cargo, e espera-se que ele promova mudanças abrangentes na forma de funcionamento da seleção italiana e no sistema das categorias de base.

A nomeação do novo técnico é a principal prioridade de Maldini neste momento.

A disputa pelo cargo, nas últimas semanas, se resumiu a Roberto Mancini e Antonio Conte: Conte conta com o apoio dos clubes da Série A, enquanto Mancini mantém uma relação forte e de longa data com o presidente da Federação Italiana de Futebol, Giovanni Malagò.

Ambos os treinadores possuem vasta experiência, e cada um já comandou a seleção italiana, mas enfrentam algumas reservas: há dúvidas quanto à adequação tática de Conte, enquanto a decisão de Mancini de deixar a seleção italiana em 2023 para treinar a seleção da Arábia Saudita continua sendo um ponto de discórdia para alguns.

O jornal “La Gazzetta dello Sport” confirmou que Conte e Mancini não estão no topo da lista de Maldini e Leonardo, observando que Guardiola voltou com força ao círculo de candidatos e não é mais uma opção “fantasiosa”, como era visto anteriormente, depois de já ter treinado o Manchester City e o Barcelona.

O salário continua sendo o maior obstáculo para a contratação de Guardiola, já que o jornal esclareceu que seu salário anual total na última temporada com o Manchester City (2025-2026) chegou a cerca de 25 milhões de euros.

Espera-se que os clubes da Série A contribuam para financiar o salário do novo técnico, em uma tentativa de contratar um treinador de alto nível; no entanto, essa contribuição não será suficiente para atingir o valor do salário que Guardiola recebia no Manchester City.

O jornal “La Gazzetta dello Sport” destacou que ainda há esperança, mas que a decisão dependerá em grande parte das discussões que serão realizadas pela dupla Maldini e Leonardo; além disso, o desejo de Guardiola de vivenciar a experiência de treinar seleções em algum momento de sua carreira dá à seleção italiana um impulso adicional nesse processo.

O jornal concluiu sua reportagem indicando que Carlo Ancelotti e Andrea Pirlo podem estar entre as opções alternativas, caso a Federação Italiana decida descartar a contratação de Conte, Mancini ou Guardiola.