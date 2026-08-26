Em um momento em que a contratação de Julián Álvarez parece impossível, o famoso especialista Julio Maldonado, o "Maldini", revelou a solução mágica dentro do próprio Barcelona, uma solução que pode dispensar o clube de entrar no maluco mercado de atacantes.

O Barcelona segue em sua busca incansável por um centroavante de origem, colocando o argentino Julián Álvarez no topo de suas prioridades. No entanto, o Atlético de Madrid recusa categoricamente abrir as portas para negociar com o rival catalão, o que provocou uma grande tensão na relação entre o clube e o jogador e levou a negociação a um beco sem saída.

Diante desse impasse, fontes próximas garantiram que o Blaugrana não possui um plano alternativo claro no mercado. Apesar de nomes como Lautaro Martínez e até o alemão Nicolò Tresoldi terem sido cogitados, a confiança ainda é grande no elenco atual, reforçado pelas contratações de Adjemi e Gordon.

Raphinha, o novo camisa 9?

A grande surpresa foi lançada pelo comentarista do canal Movistar+ e do programa "El Partidazo de la COPE", Maldini, que afirmou que o Barcelona não precisa contratar nenhum atacante caso a negociação por Julián fracasse.

Maldini disse em sua análise para o jornal espanhol "Sport": "Acredito que Raphinha será o camisa 9 se o Barcelona não contratar outro jogador. O Barcelona não consegue contratar Kane ou Julián, mas Raphinha tem uma ferocidade que o qualifica para ser o primeiro a pressionar o adversário, além de fazer movimentações constantes sem a bola".

Maldini entende que as dificuldades econômicas e esportivas tornam difícil encontrar um atacante capaz de fazer a diferença imediatamente, enquanto o brasileiro se destaca como uma solução interna já testada durante a pré-temporada, e capaz de se adaptar às ideias do técnico Hansi Flick graças à sua capacidade de fazer a pressão alta, movimentar-se constantemente por trás dos zagueiros e contribuir na construção do jogo.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"



Sobre as outras opções, Maldini considerou que o alemão Nicolò Tresoldi (22 anos) representa uma opção diferente, ao estilo de Luuk de Jong, afirmando: "É um atacante de alto nível, eu contrataria um centroavante de origem para minutos específicos, capaz de marcar gols a partir de cruzamentos".