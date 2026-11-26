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O Al-Ahli não poderá contar com um de seus principais destaques no confronto com o Al-Taawoun pela Roshn Saudi League, por causa da maldição do arquirrival Al-Nassr.

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O Al-Ahli recebe o Al-Taawoun depois de amanhã, sábado, no Estádio Al-Inma, em Jidá, pela 13ª rodada da Roshn Saudi League.

A 48 horas da partida, o Al-Ahli publicou um comunicado em sua conta oficial no "X", no qual revelou a lesão do zagueiro brasileiro Roger Ibañez e, consequentemente, a ausência do jogador no próximo compromisso, diante do Al-Taawoun.

"O jogador Roger Ibañez passou por exames médicos, que constataram uma lesão na região da perna sofrida na partida contra o Al-Nassr", informou o Al-Ahli no comunicado.

O clube acrescentou: "Em decorrência dela (a lesão), ele (Ibañez) será submetido a um programa de tratamento médico e de reabilitação, cuja duração será definida de acordo com sua resposta ao tratamento e com as etapas da recuperação".

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Ibañez se lesionou durante a importante vitória do Al-Ahli por 3 a 1 sobre o Al-Nassr, na última sexta-feira, no Estádio Al-Inma, em Jidá, em partida adiada da nona rodada da Roshn Saudi League.

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Ibañez foi um dos grandes destaques do jogo e marcou o terceiro gol, que garantiu a vitória do Al-Ahli a cerca de 15 minutos do fim, ao desviar de cabeça para as redes um cruzamento em cobrança de escanteio.

Por causa dessa lesão, o zagueiro brasileiro desfalcou o Al-Ahli na surpreendente derrota por 3 a 2 para o Al-Shamal, do Catar, na última segunda-feira, pela quinta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

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Ainda não está claro se a lesão afastará o ex-zagueiro da Roma apenas do duelo contra o Al-Taawoun ou se ele também ficará fora de outras partidas.

Depois do Al-Taawoun, o Al-Ahli recebe o Al-Faisaly na sexta-feira, 4 de dezembro, no Estádio Al-Inma, em Jidá, pela 14ª rodada da Roshn Saudi League.

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Na terça-feira, 8 de dezembro, o Al-Ahli fará uma partida importantíssima, quando receber o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, no Estádio Al-Inma, em Jidá, pela sexta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

A presença de Ibañez é considerada essencial para o Al-Ahli e para o técnico holandês Marino Pušić, sobretudo pelo alto nível que o zagueiro vem apresentando no time, tanto nesta temporada quanto desde sua chegada, no meio de 2023.

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Aos 28 anos, ele disputou 17 partidas pelo Al-Ahli desde o início da atual temporada, com dois gols marcados e nenhuma assistência.

No total, Ibañez soma 141 jogos pelo clube de Jidá desde que chegou ao Estádio Al-Inma, em 2023, período em que marcou 16 gols e deu 9 assistências.

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Ibañez se tornou um dos pilares da defesa do Al-Ahli, ao lado do companheiro turco Merih Demiral e do goleiro senegalês Édouard Mendy.

O trio teve papel de destaque em um novo capítulo da história do Al-Ahli: o time conquistou a AFC Champions League Elite duas vezes seguidas, depois de nunca ter levantado esse troféu, além de ganhar a Supercopa Saudita pela segunda vez em sua história, após um jejum de nove anos completos.

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O Al-Ahli chega ao duelo contra o Al-Taawoun na quarta colocação do Campeonato Saudita, com 24 pontos, fruto de 8 vitórias e 4 derrotas, 6 pontos atrás do líder Al-Hilal.

Na AFC Champions League Elite, o Al-Ahli ocupa a sétima posição da zona Oeste, com 8 pontos, conquistados em duas vitórias, dois empates e uma derrota, 5 pontos atrás do líder Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

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Já na Copa do Rei, o Al-Ahli superou a fase de 32 avos de final ao vencer o Al-Anwar por 2 a 1 e se prepara para enfrentar o Al-Ula na segunda-feira, 11 de janeiro, no Estádio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz, em Medina, pelas oitavas de final.

O Al-Ahli também se prepara para disputar a Supercopa Saudita, no Kuwait, onde enfrenta o Al-Qadsiah em 19 de dezembro, um dia antes do confronto entre Al-Nassr e Al-Kholood. Caso avance, encara o outro vencedor na final, no dia 23 do mesmo mês.