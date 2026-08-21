Malcom surpreende a todos e anuncia seu novo destino

O brasileiro Malcom Filipe definiu seu próximo destino de forma quase definitiva, depois de anunciar em sua conta no Instagram a transferência para o clube emiradense Al Jazira, em um passo que ocorreu antes de o Al Hilal divulgar um comunicado oficial sobre o fim de sua relação com o jogador.

Malcom não se limitou a mencionar sua transferência, mas também acrescentou o nome do Al Jazira à descrição de seu perfil, confirmando que está próximo de viver uma nova experiência na liga dos Emirados Árabes Unidos, depois de as últimas horas terem registrado desdobramentos acelerados a respeito de seu futuro.

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Relatos haviam indicado que o Al Jazira chegou a um acordo para contratar o ponta brasileiro, com comentários sobre o encerramento de seu vínculo com o Al Hilal antes da transferência para o clube emiradense, em um momento em que o Al Diriyah, da Arábia Saudita, era um dos clubes interessados em obter seus serviços.

malcom - instagram

A saída de Malcom representa o fim de uma experiência bem-sucedida com o Al Hilal, depois de ter se juntado ao clube no verão de 2023, vindo do Zenit São Petersburgo, da Rússia, e ter conseguido, durante seu período com a equipe, se firmar como um dos elementos importantes do setor ofensivo.

Durante seu período com o Al Hilal, Malcom deixou uma marca clara e contribuiu para que a equipe conquistasse uma série de títulos, antes de a posição do clube em relação à sua permanência mudar durante a atual janela de transferências, fazendo com que as negociações se encaminhassem, ao final, para sua transferência ao Al Jazira.

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Ao anunciar o nome de seu novo clube, Malcom se adiantou ao Al Hilal na revelação de seu próximo passo, restando apenas a etapa final, representada pelo anúncio oficial do negócio, antes de o ponta brasileiro iniciar um novo capítulo em sua carreira longe da Roshn League.