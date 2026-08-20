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imago-sport-1081063885.jpgAbdullah Ahmed
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Malcom: o que me incomoda é a ingratidão!

Mercado da bola
Malcom
Al-Fayha x Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Campeonato Saudita
Al Diriyah
Brasil
Arábia Saudita

Comentário chocante do craque brasileiro!

O brasileiro Malcom de Oliveira, ponta do Al-Hilal, provocou uma onda de polêmica nas últimas horas, após aparecer em um vídeo que circulou falando sobre as notícias de sua saída das fileiras do "Líder", num momento em que sua partida do clube e transferência para o Al-Jazira, dos Emirados, ficou mais próxima do que nunca.

O aparecimento de Malcom coincide com confirmações cada vez maiores sobre a proximidade de sua transferência para o Al-Jazira, depois de o jogador ter chegado a um acordo para deixar o Al-Hilal, preparando o terreno para a assinatura dos contratos e o início de uma nova experiência com o clube recém-promovido à Roshn League.

Leia também: Inzaghi frustra 3 talentos do Al-Hilal: qual é a história?

O ponta brasileiro apareceu em um vídeo que circulou pela plataforma "X" e falou sobre o que mais o incomoda, dizendo: "O que mais me incomoda é a ingratidão", em uma declaração que abriu as portas para especulações sobre a quem o jogador se referia em sua mensagem.

A frase de Malcom veio em um momento extremamente delicado, especialmente com a aproximação do fim de sua trajetória com o Al-Hilal, o que fez com que uma parcela dos torcedores relacionasse sua fala à maneira como a diretoria do "Líder" lidou com ele durante as negociações de sua saída do clube.

Campeonato Saudita
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

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Malcom havia apresentado níveis destacados com o Al-Hilal durante seu período com a camisa da equipe, e conseguiu deixar uma marca ofensiva clara, o que faz da ideia de sua saída dessa maneira alvo de grande interesse, especialmente porque o jogador foi um dos elementos importantes na escalação do "Líder" no período recente.

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Com a aproximação de sua transferência para o "Orgulho de Abu Dhabi", parece que a história de Malcom com o Al-Hilal se aproxima de seu último capítulo, diante do desejo do clube de reorganizar o elenco de jogadores estrangeiros e abrir espaço para novas contratações ofensivas, enquanto o jogador se prepara para encarar um desafio diferente dentro da Roshn League.

E a frase "ingratidão" continua sendo o que mais provocou polêmica na fala de Malcom, pois carrega uma mensagem indireta sobre seus sentimentos em relação à última etapa com o Al-Hilal, em meio à espera pelo anúncio oficial de sua transferência para o Al-Jazira, que pode encerrar uma das histórias de transferências mais empolgantes durante o atual mercado.

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