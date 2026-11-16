Malagò aprova Mancini com louvor: "Se tivessem nos dito que seria assim quando sortearam o grupo..."

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A cúpula da FIGC elogia o trabalho de Roberto Mancini no início de sua segunda passagem como técnico da seleção italiana: 10 pontos em um grupo com França, Bélgica e Turquia eram, francamente, difíceis de prever.

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"A avaliação é muito, muito satisfatória, até boa. Se tivessem nos dito, ao ver o grupo, que seria assim..."

As palavras são de Giovanni Malagò, comissário extraordinário da FIGC e novamente candidato à presidência após o episódio envolvendo a falta de registro. Ele comentou assim o fim da fase de grupos da Nations League, em que a Itália terminou na terceira posição de sua chave após a derrota na Bélgica. A seleção ficou fora das quartas de final, mas evitou o rebaixamento e, sobretudo, os playoffs contra as seleções da Liga B.

"A Turquia é uma seleção que disputou a Copa do Mundo e tem ótimas perspectivas. As outras duas eram a França, considerada a mais forte, e a Bélgica, que durante anos esteve no pódio do ranking da Fifa e foi a única a marcar um gol contra a Espanha na Copa do Mundo. Parecíamos cordeiros sacrificiais, mas permanecemos na Liga A da Nations League: há muito a fazer, mas a trajetória começou bem."

A Itália encerrou sua campanha no grupo com França, Bélgica e Turquia perdendo os dois jogos contra a Bélgica, o primeiro e o último, e vencendo os dois contra os turcos. Já diante dos franceses, mais cotados, terminou invicta: empatou por 1 a 1 em Paris e venceu por 3 a 1 em Milão.

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A quem diz que o equilíbrio e a solidez defensiva já se perderam, Malagò responde: "Depende do que se quer dizer com isso. Nada é mais verdadeiro, e tive a confirmação disso, do que o fato de sermos sessenta milhões de técnicos. Cada um dá sua opinião e cada um se sente, até de maneira divertida, autorizado a expressá-la."

Malagò concluiu sua fala aos veículos de imprensa presentes à entrega da Panchina d'Oro, em Coverciano: "Muitos falam do futebol à italiana, da importância de saber defender. Temos uma escola que fez história no futebol, com um contra-ataque saudável. Mas, na verdade, tudo isso foi superado, o futebol internacional foi além: talvez o equilíbrio seja justamente isso, não ficar preso a velhos esquemas do passado, que, do meu ponto de vista, não levam longe. Quando você sabe que os outros são, no papel, melhores, precisa inventar algo a mais em termos táticos. Não temos nada que eles possam nos ensinar."