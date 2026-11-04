"Mais uma vez na Liga dos Campeões": Bellingham exalta a nova remontada do Real Madrid

Jude Bellingham, jogador do Real Madrid, elogiou a atuação dos companheiros de equipe na partida contra o AEK Atenas, na noite desta quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

O Real Madrid transformou a desvantagem diante do anfitrião AEK Atenas, da Grécia, em uma vitória agônica e preciosa pelo placar de 3 a 2, na partida disputada na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Os três gols do Real Madrid foram marcados por: Jude Bellingham (aos 32 minutos), Kylian Mbappé (aos 78 minutos) e Federico Valverde (aos 90+2 minutos).

Jude Bellingham declarou, em entrevista à rede "Movistar": "Sim, mais uma vez na Liga dos Campeões. Foi um gol maravilhoso do Valverde. Tivemos que lutar contra um grande time como o AEK Atenas e conquistar os pontos".

Sobre a sua avaliação do Real Madrid nos minutos iniciais, explicou: "Acho que estivemos totalmente no controle durante toda a partida. Eles fizeram duas boas jogadas de ataque e marcaram dois gols, mas acho que controlamos completamente o jogo".

E acrescentou: "Orgulhoso dos meus companheiros de equipe. Sim, sim. Trabalhamos duro para conquistar essa vitória. Tivemos a posse de bola e criamos chances".

Sobre o seu gol maravilhoso, Bellingham disse: "Foi diferente. Um cruzamento excelente do Cucurella, e finalizei de calcanhar".

E acrescentou: "Sim, jogo com mais concentração a cada partida, com certeza jogo com mais concentração. As coisas estão indo bem, estou evoluindo o meu desempenho e influenciando no jogo de diversas formas. Espero continuar nesse ritmo".