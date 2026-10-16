O jogador de 20 anos abriu o placar na Bulgária logo aos três minutos e ainda deu a assistência para o 2 a 0, marcado pela ex-promessa do Barça Ansu Fati (43'). "Paris está em uma fase fantástica", elogiou o técnico do Monaco, Filipe Luis, ao falar do jogador da seleção alemã sub-21.

Apesar disso, Brunner não jogará pelo Monaco contra o Lorient, pela Ligue 1, no próximo fim de semana, pois cumprirá a segunda partida de sua suspensão. Em meados de setembro, ele comemorou seu gol no empate por 1 a 1 com o Racing Strasbourg fazendo um gesto de "cortar a cabeça" em direção aos torcedores adversários e, por isso, foi suspenso pela liga por duas partidas, além de outras duas com pena suspensa.

Logo após o jogo contra o Strasbourg, Brunner havia dito na zona mista: "Não diria que me arrependo, mas não era essa a mensagem que eu queria transmitir. Foi mal interpretado. O que eu queria dizer era: 'Que gol, acabou.'" Algumas semanas depois, diante da suspensão, o jogador de 20 anos adotou um tom bem diferente na quinta-feira, em Sófia: "Arrependo-me do que fiz e tiro disso uma lição para o futuro", esclareceu.

Como foi a carreira de Paris Brunner até agora?

Brunner foi formado pelo Borussia Dortmund, mas acabou não chegando a um acordo com o BVB para um novo contrato em 2024. O clube o vendeu por quatro milhões de euros ao Monaco, que inicialmente o cedeu ao Cercle Brugge para uma temporada sem sucesso. Só nesta temporada o atacante deslanchou: em oito jogos oficiais, soma sete gols e uma assistência.

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Segundo uma reportagem do Foot-Mercato, o Dortmund garantiu na venda de Brunner o chamado "Matching Right", que permite ao clube igualar uma oferta de outra equipe pelo atacante e, assim, trazê-lo de volta. Graças à boa fase, o valor de mercado de Brunner já subiu para 15 milhões de euros.