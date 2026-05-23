O proprietário do Hull City, Acun Ilicali, anunciou que tomará medidas legais caso sua equipe não saia vitoriosa da final dos play-offs no sábado. O motivo é o já famoso incidente do “Spygate”.

O Middlesbrough perdeu na semana passada a semifinal para o Southampton, mas poderá mesmo assim enfrentar o Hull City no Estádio de Wembley no sábado. O Southampton foi desclassificado após ter sido revelado que o clube havia espionado o treino do Middlesbrough.

O Southampton admitiu a culpa, mas informou no início desta semana que também estaria considerando medidas adicionais. O clube considerou a punição justificada, mas totalmente desproporcional.

No entanto, isso não encerra o caso do Spygate. O proprietário do Hull City também não concorda com o desenrolar dos acontecimentos e considera “inacreditável” que o Middlesbrough tenha sido autorizado a disputar novamente os play-offs. “Queremos apenas justiça. Se a justiça desaparecer, ninguém mais vai gostar de futebol”, afirmou ele à BBC.

“Se essa infração foi tão grave a ponto de um clube ser retirado dos play-offs, por que simplesmente não suspenderam a semifinal, aguardaram a investigação, desclassificaram o Southampton e admitiram o Wrexham?”, questionou um combativo Ilicali.

“Uma equipe eliminada que é readmitida — nossos advogados também dizem isso — é uma decisão incrivelmente errada.” O veredicto de Ilicali não poderia ser mais claro.

Hull City e Middlesbrough entram em campo às 16h30. O vencedor se junta ao Ipswich Town e ao Coventry City e poderá ser admirado na próxima temporada no mais alto nível do futebol inglês.