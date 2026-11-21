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Após a baixa de Kvicha Kvaratskhelia, o campeão da Champions League teme por Desire Doue: o atacante saiu de maca e aos prantos na partida fora de casa contra o Nice.

Aos 38 minutos, o joelho direito de Doue falhou durante uma mudança de direção, sem contato com um adversário. Ele caiu, gritou de dor e ficou com lágrimas nos olhos. Pouco depois, o jogador da seleção francesa foi retirado de maca sob aplausos de todos os jogadores, dos torcedores e até do árbitro.

O espanhol Ferran Torres, herói da final da Copa do Mundo, entrou no lugar de Doue. Cerca de dez minutos antes, Doue, que teve papel decisivo nos dois títulos do clube parisiense na Champions League, em 2025 e 2026, ainda comemorava: aos 32 minutos, marcou o gol da virada por 2 a 1 para o líder da Ligue 1. Antes disso, Senny Mayulu (31') havia empatado após Mohamed Amoura (8') abrir o placar para os donos da casa.

Kvicha Kvaratskhelia ficará fora por longo período após ruptura do ligamento cruzado

Embora ainda não haja um diagnóstico oficial, as imagens fazem temer uma lesão grave no joelho e uma longa ausência do jogador da seleção francesa. Seria o segundo duro golpe para os parisienses nesta temporada. Há pouco mais de quatro semanas, Kvicha Kvaratskhelia, outro astro do ataque da equipe francesa, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado e corre o risco de ficar fora até a próxima primavera .

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Ao menos o PSG conseguiu vencer a partida fora de casa contra o Nice. Torres, substituto de Doue, marcou o terceiro gol do favorito após assistência de Ousmane Dembele (85'), antes de Ali Abdi, do Nice, definir o placar já nos acréscimos (90+5'). Com a oitava vitória consecutiva, a equipe do técnico Luis Enrique manteve a liderança da Ligue 1.