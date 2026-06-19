Mais um revés... Estrela da Espanha fica de fora contra a Arábia Saudita

Foi confirmada a ausência de um dos astros da seleção espanhola no aguardado confronto contra a Arábia Saudita, no próximo domingo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola estreou na Copa do Mundo com um empate sem gols contra Cabo Verde, enquanto a seleção saudita empatou em 1 a 1 com o Uruguai.

O jornal “Marca” informou que o ponta espanhol Víctor Muñoz, recém-contratado pelo Liverpool, sofreu uma nova lesão.

Muñoz sofreu uma lesão muscular adicional que atrasará sua participação com a seleção espanhola, conforme anunciou a Federação Espanhola de Futebol.

Víctor Muñoz vinha seguindo um programa especial e personalizado para recuperar sua forma física e estar disponível o mais rápido possível durante a Copa do Mundo, e já havia começado a treinar com o restante dos companheiros, mas uma nova lesão muscular atrasará seu retorno.

A Federação Espanhola esclareceu que não há um prazo definido para o retorno de Muñoz, confirmando que a possibilidade de sua participação nas próximas partidas dependerá da evolução de seu quadro clínico e dos sintomas.