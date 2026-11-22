Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Desire Doue deve desfalcar o PSG pelo restante da temporada.

Os piores temores se confirmaram: Desire Doue, do PSG, sofreu uma lesão grave. Conforme anunciou o Paris Saint-Germain neste domingo, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida contra o OGC Nice. Doue será operado antes do fim do mês.

Assim, a temporada do jovem francês deve ter chegado ao fim. Doue torceu o joelho aos 38 minutos, ao mudar de direção sem contato com um adversário . Em seguida, caiu no gramado, gritou de dor e ficou com lágrimas nos olhos. Pouco depois, o jogador de 21 anos foi retirado de maca sob os aplausos de todos os jogadores, dos torcedores e até do árbitro.

"Ao seu lado, Desire", publicou o clube parisiense nas redes sociais. O ponta fará falta na busca do clube por títulos: Doue teve participação decisiva nas duas conquistas da Liga dos Campeões, em 2025 e 2026.

Publicidade Publicidade

Para o PSG, é também o segundo grande baque causado por lesão nesta temporada. Há cerca de um mês, Khvicha Kvaratskhelia rompeu o ligamento cruzado e também não deve voltar a ser opção antes da pausa de verão.