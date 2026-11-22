Desire Doue deve desfalcar o PSG pelo restante da temporada.
Os piores temores se confirmaram: Desire Doue, do PSG, sofreu uma lesão grave. Conforme anunciou o Paris Saint-Germain neste domingo, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida contra o OGC Nice. Doue será operado antes do fim do mês.
Assim, a temporada do jovem francês deve ter chegado ao fim. Doue torceu o joelho aos 38 minutos, ao mudar de direção sem contato com um adversário. Em seguida, caiu no gramado, gritou de dor e ficou com lágrimas nos olhos. Pouco depois, o jogador de 21 anos foi retirado de maca sob os aplausos de todos os jogadores, dos torcedores e até do árbitro.
"Ao seu lado, Desire", publicou o clube parisiense nas redes sociais. O ponta fará falta na busca do clube por títulos: Doue teve participação decisiva nas duas conquistas da Liga dos Campeões, em 2025 e 2026.
Para o PSG, é também o segundo grande baque causado por lesão nesta temporada. Há cerca de um mês, Khvicha Kvaratskhelia rompeu o ligamento cruzado e também não deve voltar a ser opção antes da pausa de verão.
Ver perfil do autor
Embora uma carreira como goleiro não tenha se concretizado, o futebol sempre foi uma constante na minha vida. Desde criança, ficou claro que o jornalismo esportivo seria o caminho a seguir. Após um estágio na redação de esportes do Schwäbisches Tagblatt em minha cidade natal, Tübingen, estudei em Karlsruhe — uma escolha um tanto questionável para um suábio. No final de 2018, comecei como estagiário na SPOX e GOAL, permaneci como estudante trabalhador e, finalmente, me tornei trainee de redação. Desde 2023, sou membro permanente das equipes editoriais. Em setembro de 2024, assumi o papel de SEO Senior, mas também trabalho como repórter e editor-chefe de plantão.
🎯 Áreas principais:
Delegar artigos de SEO e gerenciar freelancers nessa área
Cobertura em campo de clubes da Bundesliga (especialmente Bayern, Stuttgart, BVB e Eintracht Frankfurt)
Histórias relacionadas ao futebol
Pesquisa e redação de notícias esportivas
⚽ Como me envolvi com o futebol:
Tudo começou com o triunfo do FC Bayern na Liga dos Campeões no início dos anos 2000, quando Oliver Kahn defendeu três pênaltis e se tornou o herói da minha infância. A memória é um pouco nebulosa, pois eu tinha apenas quatro anos na época. No entanto, não demorou muito para que eu rasgasse o papel de embrulho do meu primeiro par de luvas de goleiro.
🌟 Meus momentos favoritos no futebol:
Há muitos. Principalmente, recordo minhas atribuições como repórter — em Paris, Madri ou Milão. Além disso, há as viagens pessoais de groundhopper, que permanecerão inesquecíveis para sempre.