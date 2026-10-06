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Ao VivoIngressos
mahrez(C)Getty Images
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Mahrez envia mensagem emocionante à torcida do Al-Ahli

Al Fateh x Al-Ahli
Al Fateh
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Al-Shamal x Al-Duhail SC
Al-Shamal
Al-Duhail SC
Stars League
R. Mahrez
Arábia Saudita
Catar
Argélia

"Muito orgulhoso de vestir as cores deste clube"

O argelino Riyad Mahrez enviou uma mensagem emocionante aos torcedores de seu antigo clube, o Al-Ahli saudita, enquanto se prepara para viver uma nova experiência no Catar.

Mahrez jogou pelo Al-Ahli no período entre 2023 e 2026 e conseguiu conquistar 3 títulos, sendo 2 na Liga dos Campeões da Ásia de Elite e a Supercopa Saudita.

Mahrez disse em sua conta na plataforma "X": "Como vocês sabem, minha trajetória com o clube chegou ao fim, mas eu não queria partir sem expressar a todos vocês meu sincero apreço e gratidão. Este período foi uma etapa marcante na minha carreira profissional e na minha vida, pois conheci pessoas incríveis que contribuem para traçar os rumos do futuro do futebol no Reino da Arábia Saudita".

O astro argelino acrescentou: "Tenho muito orgulho de ter vestido as cores deste clube e de ter compartilhado a alegria das conquistas de títulos com vocês. Foi uma grande honra para mim representar este clube".

Mahrez concluiu: "Obrigado à diretoria, à comissão técnica, a todos os que trabalham nos bastidores e aos meus companheiros de equipe por tudo. Obrigado pelo apoio constante dia após dia. Espero que vocês tenham aproveitado esta jornada tanto quanto eu aproveitei. Até breve".

Mahrez se prepara para viver uma nova experiência no clube catariano Al-Shamal.



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