O argelino Riyad Mahrez está perto de dar continuidade à sua carreira no Campeonato Saudita, depois que o Al-Shabab entrou em negociações sérias com o ex-ponta do Al-Ahli, em meio a incertezas sobre o seu futuro e ao seu antigo desejo de retornar aos gramados europeus, diante da falta de propostas fortes até o momento.

O jornal "Asharq Al-Awsat" havia revelado anteriormente a existência de negociações entre Mahrez e os clubes Al-Shabab e Al-Ettifaq, antes que se multiplicassem os indícios que ligam o jogador de 35 anos a uma transferência para as fileiras do Al-Shabab durante a atual janela de transferências de verão.

As especulações sobre o próximo destino de Mahrez ganharam novo impulso, depois que o jogador passou a seguir a conta oficial do Al-Shabab na plataforma "Instagram", um passo que reforçou os comentários sobre a possibilidade de sua transferência para o clube da capital saudita.

De acordo com o jornalista italiano Gianluigi Longari, os contatos entre o Al-Shabab e Mahrez continuam com o objetivo de chegar a um acordo antes do fechamento do mercado de transferências, em meio a negociações sobre a contrapartida financeira que o jogador receberá.

As especulações indicam que Mahrez busca receber um salário anual de cerca de 10 milhões de dólares, enquanto o Al-Shabab tenta reduzir o valor solicitado para chegar a um acordo final com o jogador argelino.

Mahrez havia manifestado o desejo de retornar à Europa após sua saída do Al-Ahli, mas a ausência de propostas sérias pode levá-lo a permanecer no Campeonato Saudita, que testemunhou um dos períodos mais marcantes de sua carreira recente.

O ex-astro do Manchester City obteve um sucesso notável com o Al-Ahli, depois de conduzi-lo à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia Elite em duas ocasiões consecutivas, antes de pôr fim à sua trajetória internacional com a seleção da Argélia após o encerramento da campanha da equipe na Copa do Mundo de 2026.