O argelino Riyad Mahrez, ex-ponta do Al-Ahli, está perto de definir seu futuro, depois que o esperado negócio ficou a apenas um passo do anúncio oficial, diante de um acordo que já foi alcançado. Porém, há um procedimento importante que ainda atrasa a transferência do astro argelino para o seu novo clube.

Segundo o jornal "Asharq Al-Awsat", o Al-Shabab chegou a um acordo com Riyad Mahrez a respeito de sua transferência para o elenco da equipe, depois que as duas partes concluíram todos os detalhes relacionados ao novo contrato, fazendo com que o negócio fique à espera da conclusão de um último procedimento que permita finalizá-lo de forma oficial.

O atraso no anúncio do negócio não está ligado a qualquer desentendimento entre o Al-Shabab e Mahrez, já que as fontes esclareceram que as duas partes concluíram os entendimentos relacionados ao contrato, e a assinatura final passou a depender da obtenção da aprovação do comitê de controle financeiro vinculado à Liga Profissional Saudita.

Atualmente, a liga impõe controle financeiro ao Al-Shabab, o que fez com que o registro do jogador ficasse condicionado à apresentação de garantias adicionais a respeito do valor do contrato e das obrigações financeiras dele decorrentes, de acordo com os dados solicitados pelos órgãos competentes ao clube.

Segundo as mesmas fontes, a liga ainda não deu ao Al-Shabab a luz verde para registrar Mahrez conforme os dados financeiros apresentados, e exigiu do clube o fornecimento das garantias necessárias que confirmem sua capacidade de cumprir com o valor do contrato a ser assinado com o jogador argelino.

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O Al-Shabab trabalha atualmente para concluir todos os requisitos exigidos e obter a aprovação final, especialmente depois de já ter conseguido convencer Mahrez a se juntar ao seu elenco, o que faz do lado financeiro o único obstáculo diante da conclusão do negócio.

Mahrez havia encerrado sua relação com o Al-Ahli durante a atual janela de transferências de forma amigável, fazendo com que as atenções se voltassem rapidamente para o seu próximo destino, antes que o Al-Shabab definisse sua posição e conseguisse chegar a um acordo com o jogador a respeito de seu novo contrato.