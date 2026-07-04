Mahrez, após rescindir seu contrato: O interesse do Al-Ahly é o mais importante!

O astro argelino Riyad Mahrez surpreendeu a todos com suas declarações polêmicas após rescindir seu contrato com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, afirmando que o interesse do clube é mais importante do que qualquer outra coisa.

O Al-Ahli causou grande surpresa ao acionar a cláusula de rescisão do contrato de Mahrez enquanto ele defendia a Argélia na Copa do Mundo de 2026, uma atitude que gerou críticas da torcida e da mídia à diretoria do clube.

Apesar disso, Mahrez aceitou essa decisão e se despediu do clube e da torcida com uma mensagem comovente, na qual disse: “Obrigado a todos por tudo o que vivemos juntos. Tive a sorte de viver momentos inesquecíveis com vocês, conquistar títulos, escrever um capítulo da história deste clube e construir laços que sempre serão mais fortes do que o futebol”.

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E acrescentou: “Tenho orgulho de ter lutado com vocês até o fim. Sempre me esforcei para colocar os interesses da equipe, da comissão técnica e do clube acima de tudo, mesmo que às vezes isso significasse abrir mão dos meus interesses pessoais, pois acreditava firmemente neste projeto e nas pessoas que o representam”.

E continuou: “Eu vou embora de cabeça erguida; sei que fui leal aos meus companheiros, à comissão técnica, ao clube e à sua torcida”.

E acrescentou: “Desejo ao clube, do fundo do meu coração, que continue tendo sucesso e conquistas, e peço aos jogadores que permaneçam sempre unidos para conquistar títulos”.

E concluiu: “Onde quer que o futebol nos leve, nunca esquecerei os irmãos que encontrei neste vestiário”.



