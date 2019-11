Mahrez ainda está bravo com Leicester: "eu perdi dois anos"

Jogador argelino foi o melhor atleta na temporada do título dos Foxes e queria atuar no Arsenal, mas foi barrado pela diretoria do Leicester

O argelino Riyad Mahrez foi o melhor jogador da temporada 2015/16, no ano do improvável título de campeão do . Ao final da campanha, Mahrez tinha claro em sua cabeça que queria deixar os Foxes e ir para outro time que teria mais chances de brigar por título novamente. Ele foi barrado pela diretoria do Leicester e até hoje demonstra insatisfação com o ocorrido.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Depois do título, se eu tivesse ido para um time de ponta, a história não teria sido a mesma. Para mim, é claro que eu perdi dois anos no mais alto nível. Eu perdi dois anos! Porque ao invés de chegar ao City com 27, eu teria chegado com 24, 25. Leicester me bloqueou. Eles me falaram: 'Você não vai sair, você não vai sair'", falou ele à France Football.

O atleta contava com forte interesse do , na época de Arsène Wenger. Mahrez se disse frustrado por não conseguir sair.

Mais artigos abaixo

"Meu agente falou com Wenger, e ele realmente me queria. Estava praticamente tudo certo com o Arsenal em 2016. Eu fiquei muito frustrado. Não foi fácil ir de melhor jogador da Premier League a fazer parte de um time que luta contra o rebaixamento. Não é o mesmo trabalho. Todo mundo está te esperando na esquina", contou Mahrez.

O argelino foi finalmente vendido em julho de 2018, quando o desembolsou 67,8 milhões de euros para tirar o meia-atacante das Raposas.