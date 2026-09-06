Maher Carrizo, emprestado pelo Ajax, marca logo na estreia pelo FC Copenhague

Maher Carrizo celebrou sua estreia pelo FC Copenhague neste domingo com um gol. O jogador emprestado pelo Ajax entrou a dez minutos do fim contra o Odense BK e definiu o placar final em 0 a 5 da marca do pênalti.

Carrizo fez nesta temporada a mudança temporária para o Copenhague. O Ajax não aceitou uma opção de compra durante as negociações com a potência dinamarquesa, porque ainda vê futuro no argentino de 20 anos.

No meio da semana, Carrizo estreou na lista de relacionados, mas não entrou em campo no Parken Stadion, em casa, contra o concorrente ao título FC Nordsjaelland (2 a 0).

Neste domingo, no momento em que a equipe da capital vencia por 0 a 4, Carrizo entrou em campo a dez minutos do fim. O ponta-direita pôde cobrar um pênalti dez minutos depois e converteu sem falhar.

Carrizo se transferiu no inverno passado do Vélez Sarsfield para o Ajax, que pagou entre 5,5 e 6 milhões de euros por metade de seus direitos de transferência. O canhoto, que tem contrato até meados de 2030 na Johan Cruijff ArenA, disputou até agora oito partidas pelo Ajax.

O Copenhague lidera a Superliga com dezoito pontos após sete jogos. FC Midtjylland e Nordsjaelland, que disputaram uma partida a menos, vêm logo atrás com catorze e treze pontos, respectivamente.



