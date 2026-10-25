Harry Maguire, zagueiro do Manchester United, admitiu que sua equipe não mereceu nada da partida contra o Bournemouth, que terminou com a derrota do Manchester United no estádio Old Trafford (3 a 0), na noite deste domingo, pela oitava rodada da Premier League.

Maguire disse, em entrevista ao canal "Sky Sports": "A atuação não foi boa o suficiente. Estou muito decepcionado depois de sofrermos um gol cedo. Não jogamos bem nem individualmente nem como equipe, e não merecíamos nada da partida".





E prosseguiu, conforme noticiado pela rede "BBC": "As coisas não estão indo bem no momento. Os resultados não são bons o suficiente, e a atuação da semana passada não foi boa o suficiente. A temporada ainda está no começo".

E continuou: "Precisamos encontrar algo, nos questionar e nos olhar no espelho — essa é a coisa mais importante — pensar no que podemos fazer a mais e no que podemos oferecer à equipe, e se fizermos isso chegaremos a algum lugar".

Questionado se sente a responsabilidade, respondeu: "Com certeza. Você tem que cuidar da sua atuação e assumir a responsabilidade. Este é um clube grande, e você tem que provar todos os dias que merece vestir este escudo".

E completou: "No momento, não nos esforçamos o suficiente como jogadores. O Michael (Carrick) virou nossa temporada de cabeça para baixo no ano passado, jogamos um futebol maravilhoso e alcançamos resultados brilhantes. Já nesta temporada, não jogamos bem o suficiente individualmente".

Maguire foi questionado se haverá conversas dentro do grupo de jogadores, ao que respondeu: "Se essas conversas acontecerem, permanecerão em sigilo. Queremos nos esforçar mais, ser melhores e alcançar melhores resultados. A situação atual é totalmente insuficiente, e algo precisa mudar".



