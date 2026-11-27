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O marroquino Mourad Batna, ponta do Al-Fateh, voltou a ser o centro das atenções na Saudi Pro League ao protagonizar a vitória do seu time por 1 a 0 sobre o Al-Riyadh, na quinta-feira à noite, pela 13ª rodada. Um chute potentíssimo voltou a evidenciar suas qualidades individuais.

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O gol de Batna teve a sua marca registrada: ele recebeu a bola pelo lado direito, ajeitou para o pé esquerdo e soltou uma bomba que morreu no ângulo, sem dar chance ao goleiro do Al-Riyadh, garantindo três pontos preciosos ao Al-Fateh.

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O gol não foi apenas o lance que decidiu a partida. Ele também voltou a chamar a atenção para o estilo do ponta marroquino, que os defensores da Saudi Pro League já estão acostumados a enfrentar, sem que muitos consigam neutralizar o seu perigo, apesar de ser evidente a forma como ele dribla e finaliza.

Turki Al-Ajma desafia os defensores da liga por causa de Batna

O comunicador Turki Al-Ajma reagiu à grande atuação do jogador marroquino e destacou a capacidade dele de repetir o mesmo drible diante de diferentes defensores e, ainda assim, conseguir superá-los e criar perigo.

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“Quando a bola chega no Mourad Batna, a Arábia Saudita inteira sabe que ele vai girar para a direita, depois para a esquerda e chutar, e isso funciona contra todos os laterais. Por quê?”, disse Al-Ajma na rede Thmanyah.

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A fala de Al-Ajma aponta um paradoxo curioso no desempenho de Batna: embora seus movimentos já sejam conhecidos pelos defensores da liga, ele continua apostando no mesmo estilo, aproveitando a habilidade para mudar de direção e a rapidez na execução, além de uma perna esquerda potente que faz dele uma ameaça constante pelo lado direito.

Marca marroquina sempre presente na Saudi Pro League

O gol contra o Al-Riyadh confirma que Batna ainda é capaz de fazer a diferença em jogos difíceis, sobretudo quando tem espaço suficiente para encarar o marcador no um contra um. Ele combina drible e finalização, uma mistura que o transformou em uma das principais armas ofensivas do Al-Fateh.

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Ainda que os adversários saibam o que ele pretende fazer assim que a bola chega aos seus pés, pará-lo continua sendo um desafio recorrente, num cenário que resume a pergunta feita por Al-Ajma: como Batna consegue enganar os defensores sempre do mesmo jeito, mesmo que eles saibam muito bem o que os espera?