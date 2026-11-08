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Magdeburg x St. Pauli: horário do jogo

2. Bundesliga - Rodada 11 8 de nov. de 2026 - 07:30 Avnet Arena

Pela 2. Bundesliga, o 1. FC Magdeburg recebe o FC St. Pauli na Avnet Arena. O técnico Petrik Sander quer conquistar três pontos com sua equipe diante da torcida.

Após uma campanha irregular, o Magdeburg ocupa a quinta posição na tabela e segue próximo dos líderes. A equipe apresentou atuações sólidas recentemente na liga, embora os resultados nem sempre tenham convencido.

O St. Pauli vai a Magdeburg na oitava posição da tabela e atravessa uma fase de resultados mistos. Marcel Rapp precisa encontrar respostas após a recente derrota por 3 a 1 para o 1. FC Nürnberg.

A equipe de Hamburgo somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua trajetória recente não aponta para uma direção clara.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão, o streaming e o horário da partida.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Magdeburg e St. Pauli?

O Magdeburg chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a equipe da casa empatou em 1 a 1 com o Darmstadt. Antes, sofreu uma derrota expressiva por 6 a 1 para o Bayern de Munique na Copa da Alemanha, enquanto a vitória por 6 a 1 sobre o Karlsruher SC foi uma demonstração clara de força. No total, o Magdeburg marcou 12 gols e sofreu nove nesse período.

O St. Pauli registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. A equipe de Hamburgo perdeu recentemente por 3 a 1 para o 1. FC Nürnberg. Antes disso, empatou em 0 a 0 com o Darmstadt e em 1 a 1 com o Hannover 96. O resultado mais marcante foi a vitória por 2 a 0 sobre o Karlsruher SC. Ao longo das cinco partidas, o St. Pauli marcou cinco gols e sofreu cinco.

Magdeburg x St. Pauli: escalações

Magdeburg x St. Pauli: momento das equipes

Magdeburg x St. Pauli: retrospecto dos confrontos diretos

Magdeburg x St. Pauli: as tabelas