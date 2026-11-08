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Magdeburg x St. Pauli: horário do jogo
Pela 2. Bundesliga, o 1. FC Magdeburg recebe o FC St. Pauli na Avnet Arena. O técnico Petrik Sander quer conquistar três pontos com sua equipe diante da torcida.
Após uma campanha irregular, o Magdeburg ocupa a quinta posição na tabela e segue próximo dos líderes. A equipe apresentou atuações sólidas recentemente na liga, embora os resultados nem sempre tenham convencido.
O St. Pauli vai a Magdeburg na oitava posição da tabela e atravessa uma fase de resultados mistos. Marcel Rapp precisa encontrar respostas após a recente derrota por 3 a 1 para o 1. FC Nürnberg.
A equipe de Hamburgo somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua trajetória recente não aponta para uma direção clara.
Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão, o streaming e o horário da partida.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Magdeburg e St. Pauli?
O Magdeburg chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a equipe da casa empatou em 1 a 1 com o Darmstadt. Antes, sofreu uma derrota expressiva por 6 a 1 para o Bayern de Munique na Copa da Alemanha, enquanto a vitória por 6 a 1 sobre o Karlsruher SC foi uma demonstração clara de força. No total, o Magdeburg marcou 12 gols e sofreu nove nesse período.
O St. Pauli registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. A equipe de Hamburgo perdeu recentemente por 3 a 1 para o 1. FC Nürnberg. Antes disso, empatou em 0 a 0 com o Darmstadt e em 1 a 1 com o Hannover 96. O resultado mais marcante foi a vitória por 2 a 0 sobre o Karlsruher SC. Ao longo das cinco partidas, o St. Pauli marcou cinco gols e sofreu cinco.
Magdeburg x St. Pauli: escalações
Prováveis escalações de Magdeburg x St. Pauli
Técnico
- P. Sander
Magdeburg x St. Pauli: momento das equipes
Magdeburg x St. Pauli: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
Magdeburg x St. Pauli: as tabelas
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
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|Sequência
|1
|11
|10
|1
|0
|25
|9
|+16
|31
V
V
V
E
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|2
|11
|7
|3
|1
|26
|13
|+13
|24
V
V
D
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|3
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|3
|2
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|7
|+3
|21
V
D
V
V
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|4
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|5
|4
|2
|26
|16
|+10
|19
D
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V
E
|5
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|5
|2
|3
|21
|13
|+8
|17
E
V
D
V
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|6
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|5
|2
|4
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|16
|+2
|17
V
V
D
V
V
|7
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|3
|3
|17
|18
|-1
|15
D
E
D
E
E
|8
|10
|2
|6
|2
|12
|12
|0
|12
D
E
E
V
E
|9
|11
|3
|3
|5
|13
|19
|-6
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D
V
D
V
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|2
|5
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|18
|20
|-2
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E
D
E
E
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|3
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|16
|18
|-2
|11
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V
D
V
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|3
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|5
|8
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D
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D
D
V
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|3
|2
|6
|15
|20
|-5
|11
V
D
D
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E
|15
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|3
|2
|5
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|16
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V
D
E
D
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|3
|2
|5
|13
|21
|-8
|11
V
D
V
D
D
|17
|11
|2
|3
|6
|9
|21
|-12
|9
D
E
E
D
V
|18
|11
|1
|5
|5
|11
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|-3
|8
D
D
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D