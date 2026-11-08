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2. Bundesliga
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Magdeburg x St. Pauli ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Magdeburg x St. Pauli
Magdeburg
St. Pauli
2. Bundesliga

Na 2. Bundesliga da Alemanha, o Magdeburg enfrenta o St. Pauli. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Magdeburg x St. Pauli: horário do jogo

crest
2. Bundesliga - Rodada 11
Avnet Arena

Pela 2. Bundesliga, o 1. FC Magdeburg recebe o FC St. Pauli na Avnet Arena. O técnico Petrik Sander quer conquistar três pontos com sua equipe diante da torcida.

Após uma campanha irregular, o Magdeburg ocupa a quinta posição na tabela e segue próximo dos líderes. A equipe apresentou atuações sólidas recentemente na liga, embora os resultados nem sempre tenham convencido.

O St. Pauli vai a Magdeburg na oitava posição da tabela e atravessa uma fase de resultados mistos. Marcel Rapp precisa encontrar respostas após a recente derrota por 3 a 1 para o 1. FC Nürnberg.

A equipe de Hamburgo somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua trajetória recente não aponta para uma direção clara.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão, o streaming e o horário da partida.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Magdeburg e St. Pauli?

O Magdeburg chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a equipe da casa empatou em 1 a 1 com o Darmstadt. Antes, sofreu uma derrota expressiva por 6 a 1 para o Bayern de Munique na Copa da Alemanha, enquanto a vitória por 6 a 1 sobre o Karlsruher SC foi uma demonstração clara de força. No total, o Magdeburg marcou 12 gols e sofreu nove nesse período.

O St. Pauli registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. A equipe de Hamburgo perdeu recentemente por 3 a 1 para o 1. FC Nürnberg. Antes disso, empatou em 0 a 0 com o Darmstadt e em 1 a 1 com o Hannover 96. O resultado mais marcante foi a vitória por 2 a 0 sobre o Karlsruher SC. Ao longo das cinco partidas, o St. Pauli marcou cinco gols e sofreu cinco.

FCM

FCM - Sequência

H96
V3-0
DOD
D2-0
KSC
V6-1
FCB
D6-1
SVD
E1-1
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCP

FCP - Sequência

BMG
E1-1
KSC
V2-0
H96
E1-1
SVD
E0-0
FCN
D1-3
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Magdeburg x St. Pauli: escalações

Prováveis escalações de Magdeburg x St. Pauli

Técnico

  • P. Sander

Magdeburg x St. Pauli: momento das equipes

FCM

FCM - Sequência

H96
V3-0
DOD
D2-0
KSC
V6-1
FCB
D6-1
SVD
E1-1
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCP

FCP - Sequência

BMG
E1-1
KSC
V2-0
H96
E1-1
SVD
E0-0
FCN
D1-3
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Magdeburg x St. Pauli: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

MagdeburgEmpateSt. Pauli
1
1
3
2. Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
0
FJ
2. Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
0
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
FJ
2. Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
2
FJ
2. Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
3
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
FJ
Copa da Alemanha
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
3
FJ
4Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Magdeburg x St. Pauli: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
111010259+1631
V
V
V
E
V
2
NuernbergNuernbergFCN
117312613+1324
V
V
D
E
E
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
11632107+321
V
D
V
V
E
4
WolfsburgWolfsburgWOB
115422616+1019
D
V
E
V
E
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
E
V
D
V
E
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
115241816+217
V
V
D
V
V
7
HeidenheimHeidenheimHDH
104331718-115
D
E
D
E
E
8
St. PauliSt. PauliFCP
102621212012
D
E
E
V
E
9
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
113351319-612
D
V
D
V
D
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
E
D
E
E
D
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
E
D
V
D
V
12
BochumBochumBOC
10325811-311
V
E
D
D
D
13
OsnabrueckOsnabrueckOSN
113261418-411
D
D
V
D
E
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
V
D
D
V
E
15
HannoverHannoverH96
103251016-611
V
D
E
D
V
16
KarlsruherKarlsruherKSC
103251321-811
V
D
V
D
D
17
DarmstadtDarmstadtSVD
11236921-129
D
E
E
D
V
18
Holstein KielHolstein KielHSK
111551114-38
D
D
V
E
D
Acesso
Play-off do Acesso
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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