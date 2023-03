Magallanes x Independiente Medellín ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Pré-Lbertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta (8), às 19h, pela última fase preliminar da Libertadores; veja como acompanhar na internet

Magallanes e Independiente Medellín se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Estádio El Teniente, no Chile, pelo jogo de ida da terceira fase da Pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na última fase preliminar da Libertadores, que definirá os últimos classificados para a fase de grupos do maior torneio de clubes da América do Sul, oito equipes seguem vivas, e Magallanes e Independiente Medellín são duas delas. Chilenos e colombianos disputam uma das vagas.

O Magallanes passou pelo Always Ready na segunda fase, com um placar agregado de 6 a 1. Enquanto isso, na mesma etapa, o Independiente Medellín superou o El Nacional com placar agregado de 4 a 3.

Prováveis escalações

Magallanes: Flores; Alfaro Gaete, Villanueva, Mariani; Vásquez, Canales Cáspedes; Espinoza Ramires, Vilches, Acevedo, Poblete; Rodríguez.

Independiente Medellín: Pons, Ricaurte, Valencia, Pardo, Londono; Loaiza Gutíerrez, Monroy; Cavidad, Moreno, Palacios; Mosquera.

Desfalques

Magallanes

sem desfalques confirmados.

Independiente Medellín

sem desfalques confirmados.

Quando é?