Maarten Wijffels (Algemeen Dagblad) ironiza o De Telegraaf: “Ronald Koeman só precisa dar uma passada na TV para anunciar”

Maarten Wijffels, jornalista do Algemeen Dagblad, criticou duramente, através do X, seus colegas Mike Verweij e Steven Kooijman, ambos jornalistas do De Telegraaf.

Segundo Wijffels, o jornal matutino de Amsterdã colaborou com uma “candidatura aberta” do jogador da seleção holandesa Georginio Wijnaldum.

O técnico da seleção, Ronald Koeman, foi convidado no programa Studio Voetbal no domingo à noite, onde afirmou que Wijnaldum (Al-Ettifaq) não é uma opção para a Copa do Mundo.

Wijffels se manifestou imediatamente depois no X para deixar sua opinião clara. “Imagine só entrevistar Wijnaldum e fazer uma candidatura aberta para ele ainda ir à Copa do Mundo, quando já estava claro há muito tempo que ele não era mais uma opção. Koeman ainda mencionou isso na TV agora.”

O De Telegraaf publicou, em 25 de abril, uma entrevista com Wijnaldum, que afirmou estar decidido a participar da Copa do Mundo no próximo verão. Verweij e Kooijman escreveram esse artigo.

No X, Wijffels foi imediatamente criticado por seu tuíte ser considerado pouco solidário. O jornalista rebate essa crítica. “Por que todo mundo acha normal continuar divulgando coisas que já estão claras há muito tempo? O mesmo vale para Jordy Clasie e essas perguntas constantes sobre a Seleção Holandesa.”

Wijffels explica seu próprio raciocínio. “Depende da sua perspectiva. Se eu fosse um simples torcedor/leitor, gostaria que a mídia me contasse o que está acontecendo. E não o que certas pessoas na mídia querem que aconteça.”