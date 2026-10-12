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Manchester City goal 2026-27 Erling HaalandGetty
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Má lembrança para o time inglês: anunciado o árbitro do duelo entre Manchester City e Paris Saint-Germain

Manchester City x PSG
Manchester City
PSG
Liga dos Campeões
England
França

Confronto de gigantes

  O Paris Saint-Germain lidera a Liga dos Campeões depois da vitória esmagadora por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava, mas terá um adversário bem mais complicado na próxima quarta-feira.

 O atual campeão europeu viaja à Inglaterra para enfrentar o Manchester City, em um duelo de gigantes do continente.

 A partida será comandada por um árbitro alemão. A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa)anunciou a escolha de Sven Jablonski para dirigir o jogo, válido pela segunda rodada da Liga dos Campeões, com a assistência dos compatriotas Eduard Beitinger e Christian Dietz.

Será a primeira vez que Jablonski apita uma partida do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

Ainda assim, ele já comandou um jogo do Manchester City na principal competição europeia, na temporada passada, na derrota fora de casa para o Bodø/Glimt (1 a 3), na fase de grupos.

 Por fim, os torcedores franceses viram Jablonski em ação nesta temporada, quando ele dirigiu o jogo de ida do playoff de acesso à Liga dos Campeões entre Fenerbahçe e Olympique Lyonnais (1 a 1).

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