Como assistir a Lyon x Monaco com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

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Escolha uma VPN confiável . Escolha um provedor de serviço de VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor de serviço de VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia do jogo

Campeonato Francês - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 14:45 Groupama Stadium

O Lyon recebe o Monaco no Groupama Stadium no domingo, 29 de novembro, em um confronto da Ligue 1 entre duas equipes da metade de cima da tabela.

O time de Carlos Vicens chega após empatar por 0 a 0 com o Lillestroem pela Liga Europa, na quinta-feira. Antes disso, venceu o Lille fora de casa por 1 a 0 no sábado, encerrando uma curta sequência de resultados ruins.

O Lyon ocupa a quarta posição no campeonato e perdeu apenas uma das últimas cinco partidas em todas as competições. A defesa tem se mostrado sólida, sem sofrer gols em três desses jogos.

O Monaco também chega após uma vitória recente. O time de Filipe Luis venceu o Heart of Midlothian por 3 a 2 fora de casa pela Conference League, na quinta-feira.

Na Ligue 1, porém, o desempenho recente tem sido menos convincente. O Monaco empatou por 1 a 1 com o Auxerre e com o Le Mans e ocupa a oitava posição.

Os visitantes também venceram três dos últimos cinco confrontos entre os clubes. Por isso, o Lyon não pode contar com a vitória só por jogar em casa.

Confira o que você precisa saber para acompanhar a partida, incluindo o horário e as notícias dos times.

As informações oficiais de transmissão de Lyon x Monaco ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo serão acrescentados assim que os detentores dos direitos forem confirmados.

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