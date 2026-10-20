Luuk de Jong não descarta voltar a jogar pelo PSV. Ele disse isso à Ziggo Sport antes da partida entre FC Porto e PSV pela Liga dos Campeões.

O atacante, agora com 36 anos, sofreu uma lesão no ligamento cruzado na temporada passada, quando jogava pelo Porto. Depois disso, não voltou a entrar em campo pelo clube português e está sem clube desde este verão.

"Estou muito bem", contou ele à Ziggo Sport nesta terça-feira. "Meu joelho também está bem. Já se passaram dez meses desde a cirurgia, então, em princípio, o joelho está bem e estou pronto para uma nova e bela aventura."

Sobre uma possível nova aventura, ele disse: "Precisa ser algo especial. Precisa convencer de verdade a mim e à minha família de que teremos uma boa vida lá e estaremos em um bom clube. E, se isso não acontecer, também ficarei em paz com essa possibilidade. Não é como se eu precisasse continuar jogando futebol a qualquer custo."

"Todo mundo sabe que tipo de jogador eu sou. Sou um jogador que precisa atuar em um time de ponta no campeonato. O Porto já fez uma proposta. Na época, eu disse que não faria mais isso. Sentíamos que queríamos voltar para casa e ver o que apareceria."

"Então, para ser sincero, não restam muitas opções. Sou honesto quanto a isso. Teria que ser um clube de ponta procurando alguém para entrar nos minutos finais. E sei que essa possibilidade é muito pequena, por causa da minha lesão e da minha idade. Ou teria que ser em um país agradável, onde a vida para a família fosse muito boa e a escola para as crianças também fosse boa."

Questionado pela repórter Noa Vahle se os Estados Unidos ou o Oriente Médio também são opções, De Jong respondeu: "Pode ser qualquer lugar. Estou aberto a ouvir todo tipo de proposta. Aparecem várias, mas ainda nenhuma que me faça pensar: é isso que devo fazer."

E quanto a uma volta ao PSV? De Jong respondeu: "Eu já dei isso por encerrado. O PSV é o meu clube, temos contato direto. Nunca diga nunca no futebol, sempre pode acontecer alguma coisa. Mas não espero que isso aconteça."

Vahle perguntou o que precisaria acontecer para que ele voltasse. "Teria que haver uma situação de emergência e eles ainda precisariam estar procurando alguém", respondeu De Jong. Vahle então observou que talvez esse seja o caso agora. Afinal, o PSV tem atualmente três atacantes lesionados: Alassane Pléa, Ricardo Pepi e Sam Lammers.

"Provavelmente, a necessidade não é tão grande. Acho que não", reagiu De Jong, que também ainda não foi procurado pelo técnico Peter Bosz. "Não, não. Converso bastante com Peter, mas não falamos sobre isso."