Luuk de Jong não descarta voltar a jogar pelo PSV. Ele afirmou isso à Ziggo Sport antes da partida da Liga dos Campeões entre FC Porto e PSV.

O atacante, hoje com 36 anos, sofreu uma lesão no ligamento cruzado na temporada passada, quando jogava pelo Porto. Depois disso, não voltou a atuar pelo clube português e está sem clube desde o último verão.

"Estou muito bem", disse ele à Ziggo Sport nesta terça-feira. "Meu joelho também está bem. Já se passaram dez meses desde a cirurgia, então, em princípio, o joelho está bem e estou pronto para uma bela nova aventura."

Sobre uma possível nova aventura, ele afirmou: "Tem que ser algo especial. Precisa realmente convencer a mim e à minha família de que teremos uma boa vida lá e estaremos em um bom clube. E, mesmo que isso não aconteça, eu também ficaria em paz com isso. Não é como se eu precisasse continuar jogando futebol a qualquer custo."

"Todo mundo sabe que tipo de jogador eu sou. Sou um jogador que precisa atuar em um time de ponta na liga. O Porto já fez uma proposta. Na época, eu disse que não faria mais isso. Sentíamos que queríamos voltar para casa e ver o que apareceria."

"Então, para ser sincero, não restam muitas opções. Sou honesto quanto a isso. Teria que ser realmente um clube de ponta procurando alguém para entrar nos minutos finais. E sei que essa chance é muito pequena, por causa da minha lesão e da minha idade. Ou teria que ser em um país agradável, onde a vida da família fosse muito boa e a escola das crianças também fosse boa."

Questionado pela repórter Noa Vahle se os Estados Unidos ou o Oriente Médio também seriam opções, De Jong respondeu: "Pode ser qualquer lugar. Estou aberto a ouvir todo tipo de proposta. Aparecem muitas coisas, mas ainda nada que me faça pensar: é isso que devo fazer."

E uma volta ao PSV? De Jong respondeu: "Eu já tinha encerrado esse capítulo. O PSV é o meu clube, mantenho contato próximo com as pessoas de lá. Nunca diga nunca no futebol, sempre pode acontecer alguma coisa. Mas não espero que isso aconteça."

Vahle perguntou então o que precisaria acontecer para ele voltar. "Teria que haver uma situação de emergência de verdade e eles precisariam estar procurando alguém", respondeu De Jong. Vahle observou que talvez seja esse o caso agora: o PSV tem três atacantes lesionados no momento, Alassane Pléa, Ricardo Pepi e Sam Lammers.

"Provavelmente a necessidade não é tão grande. Acho que não", respondeu De Jong, que também ainda não foi procurado pelo técnico Peter Bosz. "Não, não. Converso com Peter com bastante frequência, mas não falamos sobre isso."