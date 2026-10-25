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Siep Engelen
Traduzido por

Lutsharel Geertruida recebe uma recepção reveladora da torcida do Feyenoord em Eindhoven

PSV x Feyenoord
PSV
Feyenoord
Eredivisie
L. Geertruida

Torcedores do Feyenoord se manifestaram contra Lutsharel Geertruida antes do confronto de peso com o PSV. Do setor visitante do Estádio Philips, ouviu-se o grito "K*nker Geertruida, olé", como mostram imagens do Voetbal Ultras.

Para Geertruida, o duelo com o PSV será, de qualquer forma, especial. O jogador da seleção da Holanda enfrenta neste domingo, pela primeira vez desde sua controversa transferência para o PSV, o Feyenoord, clube pelo qual torce desde a infância.

Sua ida para Eindhoven não foi bem recebida em Roterdã. Isso já havia ficado claro, mas, antes do confronto, os torcedores do Feyenoord que viajaram para acompanhar a partida voltaram a se manifestar com um canto ofensivo dirigido ao defensor. "K*nker Geertruida, olé", gritaram. 

Em sua apresentação no PSV, no início desta temporada, Geertruida já havia comentado a situação difícil. "Não espero que todos entendam ou aceitem essa decisão imediatamente", disse na ocasião. 

"Mas espero que, com o tempo, também haja espaço para perceber o quanto de amor, gratidão e respeito continuo sentindo pelo Feyenoord."

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"Por isso, quero deixar uma coisa bem clara: minha escolha pelo PSV não é uma escolha contra o Feyenoord. Nunca vou esquecer o que o Feyenoord me deu, e isso sempre fará parte de quem eu sou."

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