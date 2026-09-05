Peter Bosz divulgou a escalação do PSV para o clássico contra o Ajax. O treinador escolheu, entre outros, Lutsharel Geertruida, que assim fará sua estreia como titular pelo PSV. O duelo da Eredivisie VriendenLoterij entre Ajax e PSV começa na noite de sábado, às 20h, na Johan Cruijff ArenA.

Bosz escolhe Matěj Kovar no gol dos visitantes de Eindhoven. Sergiño Dest e Mauro Júnior começam contra o Ajax respectivamente como lateral-direito e lateral-esquerdo. Geertruida e Armando Obispo voltam a ser os zagueiros centrais do PSV. Ryan Flamingo terá, portanto, de se contentar com um papel de reserva.

Sven Mijnans marcou de forma bonita contra o FC Utrecht na semana passada, mas contra o Ajax começa novamente no banco. Guus Til começa como camisa 10, Kodai Sano e Noah Fernandez completam o meio-campo do PSV no grande jogo da Eredivisie.

Ricardo Pepi não vive grande fase nas últimas semanas, mas contra o Ajax está “normalmente” no comando do ataque. Ivan Perisic (à direita) e Ruben van Bommel (à esquerda) ocupam os lados do campo na Johan Cruijff ArenA.

O Ajax venceu até aqui dois dos três jogos da liga nesta temporada: 0 a 2 fora de casa contra o PEC Zwolle e 0 a 4 fora de casa contra o Telstar. Em casa, contra o Heerenveen, os Amsterdammers ficaram há três semanas apenas em um empate por 2 a 2.

O PSV teve um início um tanto falso: 2 a 2 contra o Fortuna Sittard em casa. Depois disso, a equipe de Bosz se recuperou com vitórias sobre o Excelsior (1 a 2), FC Groningen (5 a 1) e FC Utrecht (1 a 6).

Escalação do Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.

Escalação do PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Fernandez, Til, Sano; Perisic, Pepi, Van Bommel.