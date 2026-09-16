Luto para Ronald Koeman, morreu a esposa Bartina: "Adeus, mulher maravilhosa"





Luto grave para Ronald Koeman: morreu sua esposa, Bartina. Ela tinha 65 anos e havia sido diagnosticada há tempos com um câncer de mama. O ex-técnico da Holanda anunciou a notícia na manhã desta quinta-feira com uma breve mensagem nas redes sociais: "Com imensa tristeza, mas também com muito orgulho e amor, nos despedimos da mulher maravilhosa, nossa querida mãe e avó Bartina Koeman-Boddeveld".









Como Koeman havia explicado há um ano, Bartina estava em tratamento desde 2010, com a doença tendo voltado uma primeira vez em 2023 e novamente em 2025. Durante a Copa do Mundo, o técnico da Holanda falou sobre as consequências do tratamento para a esposa e expressou o desejo de chegar à final também com a esperança de que ela pudesse se juntar a ele nos Estados Unidos para a última partida.





Depois da eliminação nos dezesseis avos de final pelas mãos de Marrocos, Koeman explicou que a decisão de deixar o cargo de técnico também estava ligada às condições de saúde da esposa: "Os últimos anos me fizeram entender mais uma vez que há coisas mais importantes do que o futebol. O futebol foi a minha vida, mas a saúde não tem preço. Quando uma pessoa que você ama trava uma batalha dura, sua perspectiva muda".





Na manhã desta quinta-feira, também chegaram as condolências da própria seleção holandesa e do Barcelona, ou seja, as duas últimas equipes treinadas pelo técnico. "Do FC Barcelona queremos transmitir nossas mais sinceras condolências e todo o carinho do barcelonismo a Ronald Koeman e à sua família pela perda da esposa, Bartina Koeman. Descanse em paz", escreveu o clube catalão. "Com dor tomamos conhecimento da morte de Bartina Koeman, esposa do nosso ex-técnico Ronald Koeman. Desejamos a Ronald, aos seus filhos (netos), à família e aos demais entes queridos muita força e coragem neste grande luto", disseram as palavras publicadas no X pela seleção holandesa.



