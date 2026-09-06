Luiz Henrique permanece no Zenit após interesse de Flamengo e Botafogo, e espera nova chance com Ancelotti na seleção

Luiz Henrique completou neste domingo dois anos de sua estreia pela seleção brasileira depois de viver semanas movimentadas no mercado. Alvo de Roma, Flamengo e Botafogo na última janela de transferências, o atacante permaneceu no Zenit e agora volta as atenções para a seleção, às vésperas da primeira convocação de Carlo Ancelotti para um novo ciclo.

A estreia aconteceu em 6 de setembro de 2024, na vitória por 1 a 0 sobre o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Desde então, Luiz Henrique disputou 16 partidas pelo Brasil, marcou dois gols e deu três assistências. Nesse período, também realizou um dos grandes sonhos da carreira ao disputar a Copa do Mundo de 2026.

“Vestir a camisa da seleção brasileira pela primeira vez foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Desde aquele jogo, venho trabalhando para aproveitar cada oportunidade e seguir evoluindo. Tive a chance de disputar uma Copa do Mundo, que representa a realização de um sonho. São momentos inesquecíveis”, afirmou Luiz Henrique ao ge.

A permanência no Zenit veio após uma janela em que o futuro do atacante esteve em discussão. O Flamengo chegou a negociar uma operação de 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus, e recebeu o sinal positivo do jogador, mas o acordo não avançou. O Botafogo também tentou repatriar o atacante, protagonista dos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024 pelo clube.

Nos últimos dias da janela europeia, a Roma entrou forte na disputa e apresentou uma proposta de 38 milhões de euros fixos, além de outros 5 milhões em bônus. A operação poderia chegar a 43 milhões de euros, cerca de R$ 258 milhões. O Zenit recusou a oferta, e Luiz Henrique permaneceu na Rússia.

Agora, o atacante espera uma nova oportunidade com Ancelotti. O treinador italiano anunciará na quarta-feira (9) a convocação para os amistosos contra Austrália e Índia, os primeiros compromissos do Brasil após a Copa do Mundo, quando a seleção foi eliminada nas oitavas de final.

Com dois anos desde a estreia e uma Copa do Mundo no currículo, Luiz Henrique tenta iniciar o novo ciclo novamente entre os nomes considerados por Ancelotti.