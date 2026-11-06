Hakimi recebe período de descanso
Enrique é conhecido por rodar o elenco e tomou mais uma decisão importante sobre a escalação titular. O técnico espanhol optou por dar um merecido descanso ao lateral-direito Hakimi, peça fundamental da equipe.
O jogador da seleção de Marrocos ficará afastado dos compromissos do clube até o início da próxima pausa para seleções. Com isso, está oficialmente fora do confronto do PSG com o Troyes pela Ligue 1, no sábado.
Hakimi tem sido fundamental para a equipe nesta temporada: disputou oito partidas pela liga e marcou três gols. Enrique, porém, quer controlar sua carga de trabalho para evitar o desgaste a longo prazo.
Clube divulga comunicado oficial sobre ausência
A decisão de deixar o defensor marroquino de fora não foi tomada apenas pelo técnico. A medida foi acertada por toda a direção esportiva do clube para preservar um de seus principais jogadores.
O PSG divulgou uma atualização oficial para esclarecer a situação e evitar especulações indesejadas sobre a ausência repentina do jogador entre os relacionados para a partida.
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O comunicado do clube diz: "Em acordo com o técnico e a direção esportiva, Achraf Hakimi terá um período de descanso até o início da pausa para seleções."
Enrique avalia opções para substituir Hakimi
Sem poder contar com Hakimi para o confronto do fim de semana, Enrique precisa encontrar uma solução temporária para o lado direito da defesa. O técnico tem algumas opções interessantes à disposição para ocupar a posição.
Warren Zaire-Emery pode ser escalado na lateral direita contra o Troyes. O versátil meio-campista já disputou nove partidas pela liga nesta temporada e tem inteligência tática para se adaptar à função defensiva.
Outra possibilidade é recorrer às categorias de base do clube. David Boly, jovem de 17 anos bem avaliado e com uma partida disputada na Ligue 1 até agora, também disputa uma vaga entre os titulares.
Próximos jogos e retorno para os compromissos da seleção
O PSG buscará os três pontos contra o Troyes no sábado sem seu principal lateral-direito. A equipe parisiense quer manter a boa fase na competição nacional e ganhar embalo.
Após a partida do fim de semana, o futebol de clubes terá uma pausa para os jogos das seleções. Hakimi deve se juntar à seleção de Marrocos para os próximos compromissos, caso seja convocado.