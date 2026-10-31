Mika Godts vive uma semana dos sonhos. Na sexta-feira, ele voltou a ser decisivo para o Paris Saint-Germain, com um gol e uma assistência na vitória por 5 a 1 sobre o Le Havre. Além disso, após a partida, foi anunciado que o belga se tornou pai pela primeira vez.

"Foi uma semana incrível para ele: marcou um gol contra o Lyon (no fim de semana passado, nota da redação) e se tornou pai. Parabéns à mãe e a toda a família!", disse Luis Enrique no início da entrevista coletiva após a partida. O treinador também elogiou as qualidades do ponta de 21 anos.

"Ele está ganhando cada vez mais confiança. Hoje, fez quase tudo certo. Tem capacidade para marcar gols e dar assistências. Defensivamente, atua em um nível muito alto, o que é importante para um atacante do PSG, e fico feliz em ver que um jogador consegue se adaptar tão rapidamente", afirmou Enrique.

A imprensa francesa também ficou muito bem impressionada com Godts. "Não foi o gol mais difícil da carreira dele, mas confirma que está em uma fase cada vez melhor", concluiu o Le Parisien. "Em campo, Godts jogou com um pouco mais de precisão e parece estar, aos poucos, encontrando seu lugar. Além disso, fez um cruzamento promissor para Hakimi no lance do hat-trick dele."

O Foot Mercato também confia em Godts, embora o veículo esportivo francês considere que ele ainda precisa evoluir fisicamente. "Embora ainda precise se adaptar à intensidade física da Ligue 1, como ficou evidente em algumas disputas nas quais foi superado com facilidade, ele teve impacto, como contra o Lyon na última segunda-feira. Na sexta-feira, marcou seu segundo gol pelo PSG."

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Após a partida, porém, as atenções se voltaram principalmente para Achraf Hakimi, que marcou três gols como lateral-direito e foi o destaque da noite. "Ele é o melhor lateral-direito do mundo", disse Enrique. "Mas não é necessariamente o fato de ele marcar três gols que me entusiasma. O que valorizo é que ele mantém atuações consistentes no mais alto nível e está sempre pronto. Isso significa muito para nossa equipe."

O próprio Hakimi recebeu os elogios com muita sobriedade. "Não, não foi o jogo da minha vida", respondeu o marroquino. "Acho que foi uma noite incrível, estou muito satisfeito com minha atuação e é verdade que foi meu primeiro hat-trick. Mas houve jogos com mais emoção, que me marcaram mais. É claro que estou muito feliz com a vitória."