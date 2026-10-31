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O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, elogiou Maghnes Akliouche após escalar o ponta de origem como volante, em uma função inesperada, contra o Le Havre. O treinador espanhol destacou a capacidade excepcional do jogador de 24 anos de manter a posse de bola e sua versatilidade tática depois de uma vitória dominante fora de casa.

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Uma mudança surpreendente no meio-campo

O PSG conquistou uma vitória convincente por 5 a 1 fora de casa contra o Le Havre pela Ligue 1. No entanto, foi uma importante mudança tática do técnico Enrique que dominou as discussões após a partida. O treinador espanhol surpreendeu ao escalar Akliouche como volante, em uma função defensiva à qual ele não está acostumado.

O jogador de 24 anos costuma atuar como ponta de movimentação intensa, mas recebeu a tarefa de jogar como volante recuado nessa partida do campeonato nacional. Akliouche, que marcou um gol em nove jogos pela liga nesta temporada, adaptou-se sem dificuldades à mudança de posição. A aposta tática ousada deu certo: os visitantes dominaram os adversários e conquistaram os três pontos com tranquilidade.

Elogios à impressionante versatilidade tática

Em entrevista após a vitória expressiva fora de casa, Enrique explicou a decisão inesperada de deslocar o atacante para uma função mais recuada. O técnico revelou que vê no jovem atacante um jogador muito versátil, capaz de atuar em diferentes espaços do campo.

“Maghnes pode jogar em qualquer lugar”, explicou o técnico do PSG aos jornalistas na entrevista coletiva após a partida. “Hoje, ele fez um pouco o papel de Vitinha, jogando um pouco mais recuado. Gostamos da mobilidade dele e procuramos aproveitar sua capacidade de jogar com e sem a bola. É muito fácil trabalhar com esse tipo de jogador.”

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Manter a posse de bola continua sendo fundamental

Atuar como armador recuado exige muita segurança técnica sob pressão. É uma qualidade que o técnico reconhece claramente em seu versátil ponta, já que manter a posse de bola no centro do campo é um aspecto fundamental de sua filosofia tática.

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“Desde o primeiro dia, vimos essa capacidade de quase nunca perder a bola”, detalhou Luis Enrique ao falar sobre a mudança de posição do jogador. “É uma condição fundamental para um jogador que pode atuar como meio-campista, como camisa 9, como ponta, mais recuado, em qualquer lugar.”

O técnico encerrou sua avaliação elogiosa do desempenho com uma aprovação direta: “Estamos muito felizes.”

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Surge uma nova opção

O sucesso dessa experiência tática oferece ao PSG uma nova solução interessante para o meio-campo. A comissão técnica agora sabe que pode confiar em um ponta de origem para organizar o jogo de trás e superar as linhas adversárias.

Resta saber se a função de volante se tornará uma mudança permanente para o atacante de 24 anos. No entanto, os elogios públicos do técnico indicam que é muito provável que ele volte a atuar no setor em breve.