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Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, tomou sua decisão sobre a escalação de Ousmane Dembélé como titular no duelo contra a Roma, marcado para quarta-feira pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League, em meio aos desfalques no ataque que atingem o time francês.

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De acordo com o jornal catalão “Mundo Deportivo”, Dembélé é candidato a aparecer na escalação titular pela primeira vez desde que se lesionou no duelo contra o Barcelona, em 20 de outubro. Desde então, ele ficou fora dos jogos, até voltar a campo como reserva na última partida, contra o Nice, pelo Campeonato Francês.

O ponta francês entrou aos 61 minutos do confronto com o Nice, que terminou com vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 2 no último sábado, e deu à comissão técnica um sinal positivo de que está perto de recuperar a plena forma após a lesão nos tendões do joelho sofrida contra o Barcelona.

Dembélé foi obrigado a deixar a partida contra o Barcelona aos 20 minutos, depois de se machucar no jogo que o Paris Saint-Germain venceu por 4 a 2. Desde então, ele não voltou a ser titular, até começar o processo de retorno com a participação contra o Nice.

A possível volta de Dembélé chega em um momento importante para Luis Enrique, que sofreu dois duros golpes com a confirmação de que Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué estão fora até o fim da temporada , por causa de rupturas no ligamento cruzado anterior.

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O ponta georgiano também se lesionou na partida contra o Barcelona, e Doué teve o mesmo destino no último sábado. Com isso, o Paris Saint-Germain perdeu duas de suas principais peças ofensivas em pouco tempo, o que obriga o treinador espanhol a reorganizar suas opções no setor ofensivo.

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Diante desses desfalques, o retorno de Dembélé à escalação titular contra a Roma surge como um passo importante para suprir a carência no ataque. Senny Mayulu e Maghnes Akliouche são os mais cotados para jogar ao lado dele na linha de frente no aguardado duelo europeu.

Por outro lado, Ferran Torres, ex-jogador do Barcelona, não aparece entre os principais candidatos a começar jogando contra a Roma, já que ficou fora da escalação titular nos últimos três jogos do Paris Saint-Germain na fase de grupos da Champions League.

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Torres atuou por apenas 14 minutos contra o Manchester City, na partida vencida pelo Paris Saint-Germain por 4 a 2, depois jogou 70 minutos contra o Barcelona, ao entrar no lugar de Dembélé aos 20 minutos, e em seguida participou por 30 minutos da vitória por 6 a 0 sobre o Villarreal.

Esses dados refletem a intenção da comissão técnica de apostar mais em Dembélé no confronto com a Roma, na tentativa de compensar as ausências de Kvaratskhelia e Doué e manter a força ofensiva do time em um momento importante de sua campanha na Champions League.

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O Paris Saint-Germain lidera a classificação da fase de liga da Champions League com 100% de aproveitamento, somando 12 pontos em 4 jogos, e é o campeão das duas últimas edições do torneio continental.