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O Paris Saint-Germain sofreu um duro golpe no confronto contra o Nice. O atacante francês Désiré Doué sofreu uma grave lesão no joelho ainda no primeiro tempo e precisou deixar o campo de maca, em meio ao temor de que sua temporada tenha terminado precocemente e de que ele fique fora dos próximos compromissos. A situação coloca o técnico espanhol Luis Enrique diante de uma nova crise envolvendo as opções ofensivas do time parisiense.

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O jornal espanhol "AS" informou que Doué se lesionou ao tentar driblar um jogador do Nice, quando torceu o joelho com força. Ele sinalizou imediatamente para a comissão técnica pedindo para ser substituído, antes de demonstrar sinais de dor e abalo, e deixou o campo de maca. A cena preocupou os companheiros e os integrantes da comissão técnica, sobretudo porque a lesão pareceu preocupante desde os primeiros instantes.

O jogador francês deve passar por exames médicos nas horas seguintes à partida para determinar com precisão a natureza e a gravidade da lesão. No entanto, sua reação após a queda, somada à maneira como deixou o gramado, gerou grande temor sobre a possibilidade de uma longa ausência e, talvez, do fim de sua participação com o Paris Saint-Germain na atual temporada, antes da confirmação oficial dos resultados dos exames.

A lesão ganha ainda mais peso diante do papel desempenhado por Doué no confronto. Ele foi decisivo no segundo gol do time parisiense, que enfrentou dificuldades contra o Nice depois de sair perdendo por 1 a 0 no início do jogo. O atacante francês voltou a mostrar sua capacidade de influenciar o resultado, antes que sua participação se transformasse em motivo de preocupação para a equipe, que pode perder uma de suas peças importantes em um momento decisivo da temporada.

A lesão aumenta os problemas de Luis Enrique, que já enfrenta uma crise com a ausência do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado no confronto contra o Barcelona pela Liga dos Campeões. Isso coloca o técnico espanhol diante de um novo desafio para compensar desfalques importantes no setor ofensivo, especialmente se os exames médicos confirmarem que Doué ficará afastado por um longo período e que a equipe não poderá contar com ele até o fim da temporada.

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Após a partida, Luis Enrique falou sobre a situação do jogador, reconhecendo a gravidade da lesão, mas ressaltou a necessidade de aguardar os resultados finais dos exames antes de qualquer conclusão definitiva sobre sua natureza. "Temos que esperar os resultados dos exames amanhã, mas é uma lesão grave, isso está claro. Vimos pela televisão", disse. O treinador acrescentou que lesões como essa acontecem no futebol profissional e que a equipe precisa aceitar a situação e lidar com ela, apesar do momento difícil para o jogador e para o clube.

O técnico do Paris Saint-Germain contou ainda que conseguiu conversar com Doué depois da lesão, quando o jogador seguiu para o vestiário, e demonstrou confiança em sua capacidade de se recuperar e voltar mais forte. Ele reforçou, porém, que o tempo de afastamento e a natureza da lesão dependem dos resultados dos exames médicos. Assim, a situação do atacante francês segue gerando expectativa no clube parisiense, em meio ao temor de perder mais uma peça ofensiva, além da possibilidade de ele desfalcar a França no confronto contra a Espanha pelas quartas de final da Liga das Nações, marcado para março.