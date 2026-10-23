Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, elogiou o legado excepcional que Lionel Messi deixa no mundo do futebol e do esporte, afirmando que o craque argentino personifica valores humanos e esportivos que transcendem os limites do gramado, em meio à conquista do Prêmio Princesa das Astúrias de Esporte de 2026.

De la Fuente falou à imprensa na cidade espanhola de Oviedo, onde o capitão da seleção da Argentina é homenageado com o prestigiado prêmio, manifestando seu orgulho em participar de um evento que ele descreveu como de importância mundial.

O técnico da seleção espanhola disse, conforme noticiado pelo jornal "Sport": "É uma honra estar presente neste importante evento em nível mundial. Oviedo é hoje o centro das atenções, não apenas no esporte e no futebol, mas também em outras áreas, e isso é motivo de orgulho para todos os espanhóis".

E acrescentou, elogiando a trajetória de Messi e sua influência: "Acredito que o legado que Messi deixa na história do esporte e do futebol é excepcional. Ele é um exemplo de muitos valores nos âmbitos humano e esportivo, e é sempre prestigioso que personalidades dessa envergadura recebam homenagens desse tipo".

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Um craque espanhol receberá homenagem semelhante?

De la Fuente foi questionado sobre a possibilidade de que um dos ícones do futebol espanhol receba o Prêmio Princesa das Astúrias, a exemplo de Iker Casillas e Xavi Hernández, que o receberam em 2012.

O técnico espanhol não descartou essa possibilidade, apontando que os responsáveis pelas decisões levarão em conta diversos fatores, e que o futebol espanhol possui grandes nomes que merecem reconhecimento.

E disse: "Os responsáveis por tomar esse tipo de decisão certamente avaliarão esses detalhes. Há grandes personalidades no futebol espanhol, como os nomes que citei, além de outros grandes nomes também. E se considerarem que conceder o prêmio é adequado, será algo maravilhoso para o futebol espanhol".

Posição clara sobre a disputa da Bola de Ouro

Quando o assunto passou para o prêmio da Bola de Ouro, De la Fuente preferiu não revelar seus candidatos favoritos, mas expressou claramente sua satisfação caso o título vá para um jogador espanhol, diante da presença de Lamine Yamal entre os principais candidatos à conquista do prêmio.

Apesar de ter elogiado o legado do craque argentino, o técnico da Espanha recusou-se a indicar Messi para a Bola de Ouro, e disse: "Não, não, não. Ficarei sempre feliz quando um jogador espanhol a conquistar".

Ao encerrar suas declarações, De la Fuente manifestou seu acolhimento à possibilidade de que a atual geração de jogadores da Espanha, campeã da Europa e do mundo, receba grandes prêmios no futuro como reconhecimento por suas conquistas.

E acrescentou: "Será uma honra para o futebol espanhol receber prêmios importantes se os responsáveis considerarem que isso é adequado. Será algo excepcional, e sentiremos uma grande alegria".