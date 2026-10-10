Luciano Spalletti fala claramente: “Minha confiança em Teun Koopmeiners...”

Teun Koopmeiners encerrou a pausa para jogos de seleções com uma boa sensação. O meio-campista teve de esperar muito tempo por minutos em campo pela seleção holandesa, mas foi decisivo logo em sua estreia sob o comando do técnico Xavi.

Koopmeiners abriu o placar contra a Sérvia com uma cobrança de falta certeira. A Holanda acabou vencendo o duelo por 2 a 1. “Eu chutei em direção ao gol e, se ninguém toca nela, a bola entra. É bom marcar”, reagiu ele após a partida.

Isso talvez dê novamente a Luciano Spalletti, técnico da Juventus, motivo para refletir, já que Koopmeiners vinha ficando cada vez mais fora dos planos ultimamente. Segundo vários veículos italianos, o meio-campista pode até sair no próximo inverno europeu.

“Ele provavelmente cometeu alguns erros, mas estou convencido de que pode provar seu valor. Não perdi minha confiança em Koopmeiners”, disse Spalletti neste sábado, na coletiva de imprensa antes do duelo do campeonato com o Cagliari.

O treinador de 67 anos também explicou o que valoriza no holandês. “Koopmeiners é um jogador versátil, com visão de jogo e controle de bola para ditar o ritmo”, prosseguiu Spalletti. “Ele é um armador defensivo que pode manter a equipe em movimento.”

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Assim, Spalletti ainda parece enxergar um papel importante para Koopmeiners na Juventus. O meio-campista tem contrato em Turim até meados de 2029.