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A passagem de Lorenzo Lucca pelo Napoli caminha mais uma vez para o fim. O clube incluiu o jogador de 26 anos na lista de atletas a negociar na janela de transferências de inverno, diante do desempenho que ele apresentou nesta primeira parte da temporada.

O ex-jogador da Udinese soma até aqui 13 partidas, sendo 10 pelo Campeonato Italiano e três pela Champions League, sem conseguir marcar nenhum gol nem conquistar a plena confiança do clube.

Por isso, o diretor esportivo Giovanni Manna está há alguns dias em busca de um novo time para o atacante e de um substituto que ofereça mais garantias na hora de marcar gols para Massimiliano Allegri.

Lucca, cujo salário é de 2 milhões, desperta grande interesse do Genoa, que está pronto para agir em janeiro diante da grave lesão sofrida por Lorenzo Colombo. A temporada do jogador de 24 anos, afastado no domingo por uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, já terminou.

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Daí a necessidade do Genoa de contratar outro centroavante que conheça bem a Serie A e não precise de tempo para se adaptar. Lucca se encaixa no perfil desejado pelo clube, que em breve tentará iniciar as conversas para estabelecer as bases da negociação e assumir a dianteira na disputa.

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Ao mesmo tempo, o jogador também é acompanhado pelo Sassuolo, pouco satisfeito com as atuações de Kieron Bowie (autor de apenas um gol em 12 jogos). Não está descartado que o clube da região da Emília-Romanha inclua Sebastiano Esposito na operação para superar a concorrência do Genoa. Allegri gosta muito do jogador por sua capacidade de atuar em diferentes posições no ataque.

O Bologna também manifestou interesse e, salvo surpresas, devolverá Artem Dovbyk à Roma no início do ano. O atacante perdeu espaço na hierarquia de Raffaele Palladino.

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A única certeza, por enquanto, é que a relação entre Lucca e o Napoli chegará ao fim dentro de algumas semanas. Contratado por empréstimo junto à Udinese em julho de 2025 e adquirido em definitivo seis meses depois, por um custo total superior a 36 milhões, Lucca teve dificuldades para se firmar em Nápoles. Em janeiro veio a primeira despedida, com a transferência por empréstimo ao Nottingham Forest, onde também não teve sucesso.

Na janela de verão, Allegri quis mantê-lo, por enxergar no centroavante um potencial a ser aproveitado e desenvolvido. Lucca, porém, não correspondeu à confiança recebida com atuações convincentes e agora se prepara para fazer as malas novamente.

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Enquanto isso, Manna começou a explorar as possibilidades de contratar Esposito, Joshua Zirkzee e Gustavo Varela. Allegri espera reforços: para subir na tabela e tentar conquistar a classificação para os playoffs da Champions League, o time precisa reforçar o ataque.