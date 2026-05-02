Lucas Rosa (Ajax) jogou ao lado de Cristiano Ronaldo: “Nem sempre foi fácil”

Em entrevista ao Algemeen Dagblad, Lucas Rosa relembrou sua passagem pela Juventus. O lateral-direito do Ajax, hoje com 26 anos, atuou regularmente em Turim ao lado de Cristiano Ronaldo.

A Juventus trouxe Rosa para a Europa em 2018. No fim das contas, o brasileiro jogou três anos pelo gigante italiano.

Embora não tenha chegado a estrear no time principal, Rosa aproveitou muito sua passagem pela Juventus. “Era um time incrível, onde aprendi muito como zagueiro. Tínhamos Chiellini, Bonucci, Barzagli e De Ligt. E ainda havia laterais como Di Sciglio, Cancelo, Cuadrado e Alex Sandro.”

Rosa disputava suas partidas na equipe de base, mas treinava regularmente com o time principal. Sua passagem pela Juventus rendeu-lhe ótimas histórias.

“Cada temporada começava com um amistoso entre os sub-19 e o time principal. Tradicionalmente, era disputado na propriedade da família Agnelli, em Villar Perosa. Foi a primeira partida de Cristiano Ronaldo com a camisa da Juventus. E quem ficou encarregado de marcá-lo? Haha, eu”, conta Rosa.

Rosa aproveitou muito o tempo que pôde passar com Ronaldo. “Foi louco. Ele era um superjogador e um superatleta. Como sou brasileiro e falo português, fazia parte do grupinho com Alex Sandro, Douglas Costa e Ronaldo, que ficava junto com frequência. Aí conversávamos sobre tudo.”

“Nos treinos, ele me incentivava em português. Às vezes, ele queria continuar treinando depois dos treinos. Então, eu tinha que fazer passes cruzados. Isso nem sempre dava certo, porque eu ficava nervosa com medo de não acertar a medida dos passes”, conta Rosa, que relata que Ronaldo era extremamente compreensivo.