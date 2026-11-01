Lucas Ocampos marcou um gol fenomenal na noite de sábado para domingo (horário da Holanda). O ex-jogador do Ajax, que atualmente defende o Monterrey, do México, marcou de bicicleta no empate por 3 a 3 com o Club Tijuana.

Os torcedores no Estadio BBVA não tiveram tempo de se entediar no primeiro tempo, repleto de gols. Jackson Porozo abriu o placar para o Tijuana, mas o belga Hugo Cuypers marcou duas vezes para o Monterrey.

Nos acréscimos da primeira etapa, Adonis Stalin Preciado Quintero empatou. Favorito antes da partida, o Monterrey precisou voltar a buscar o resultado e retomou a vantagem quando o jogo se aproximava de uma hora de duração.

Óliver Torres (ex-Sevilla e FC Porto) cruzou para Ocampos, que não hesitou e acertou uma bicicleta perfeitamente sincronizada no ângulo. Foi seu 18º gol em 85 partidas pelo Monterrey, clube com o qual tem contrato desde meados de 2024.

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Mas não foi suficiente para garantir a vitória: três minutos depois do golaço de Ocampos, Preciado marcou seu segundo gol na partida. Assim, o Monterrey segue em oitavo lugar na Liga MX, duas posições abaixo do Tijuana.

Ocampos chegou ao Ajax em meados de 2022. O clube de Amsterdã o contratou por empréstimo do Sevilla, onde era um jogador valorizado. No Ajax, porém, não teve sucesso e voltou ao Sevilla após quatro meses.