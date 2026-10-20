Lucas Hernández e Vitinha estiveram presentes na escalação do Paris Saint-Germain para o confronto com o Barcelona, nesta terça-feira à noite, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A rede de estatísticas "Statsdufoot" afirmou que Lucas Hernández será titular pelo Paris na Liga dos Campeões da Europa, no estádio Parc des Princes, pela primeira vez desde o confronto com o Barcelona em 10 de abril de 2024.









E prosseguiu: "Vitinha não desfalcou nenhuma das 57 partidas do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa desde que se juntou ao clube parisiense no verão de 2022".





Antes do início da partida desta noite, o Saint-Germain ocupa a primeira posição, com 6 pontos, à frente do vice-líder Barcelona pelo saldo de gols.







