Luan relata isolamento e luta contra depressão durante passagem pelo São Paulo

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Volante relembrou afastamentos após renovar contrato e afirmou que o isolamento nos treinamentos foi um dos gatilhos para a depressão

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Luan abriu o jogo sobre os momentos difíceis que viveu no São Paulo e os bastidores de sua saída do clube. Em entrevista ao ge, o volante relatou que se sentiu isolado após renovar seu contrato, em 2023, e afirmou que a falta de oportunidades e os treinamentos separados do restante do elenco contribuíram para o desenvolvimento de um quadro de depressão.

“Nunca tive o poder do microfone. Algumas coisas me deixaram muito chateado. Eu fui afastado porque não tinha renovado o contrato. Tive uma conversa franca com a diretoria, Rui Costa sabe disso. Tive propostas de outros clubes, até rivais, pagando mais, mas eu não queria sair, só queria ter mais oportunidades. Começaram a sair notícias de que eu queria a titularidade e mais dinheiro. Eu me calei”, contou.

Após sofrer com lesões entre 2021 e 2022, o meio-campista tinha vínculo até o fim de 2023 e deixou de ser utilizado enquanto sua renovação não era definida. Em maio daquele ano, porém, recusou propostas de outros clubes, inclusive rivais, e assinou um novo contrato até dezembro de 2026.

Segundo Luan, a situação mudou novamente pouco depois do acordo. O jogador afirma que foi informado de que não estava nos planos e que seria emprestado, apesar de ter escolhido permanecer no Tricolor.

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“Tem algo que nunca falei: no mês seguinte da minha renovação, me chamaram para falar que eu não iria jogar, que iriam me emprestar. Eu tinha rejeitado propostas melhores para ficar e reforcei que não queria sair. Então, começaram a me deixar de fora, separado, no terceiro time”, relatou.

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Para o volante, a dificuldade de recuperar o espaço não se resumiu à sua condição física. Ele acredita que faltaram oportunidades para voltar a atuar com regularidade. Naquele ano, conseguiu ser relacionado novamente, disputou algumas partidas e integrou o elenco campeão da Copa do Brasil. Em 2024, foi emprestado ao Vitória após receber a informação de que não estava nos planos. Já em 2025, voltou a enfrentar a possibilidade de deixar o clube, mas se recusou a sair.

“De 2023 para frente, não teve ‘o Luan não conseguiu voltar a ser o que ele era em 2021’. Teve mais de não darem oportunidades para que eu pudesse jogar”, afirmou.

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O jogador também lamentou a forma como foi tratado por algumas pessoas que passaram pelo São Paulo e negou que sua permanência tivesse relação com interesses financeiros. Segundo ele, durante os três anos de contrato renovado, houve tentativas de empréstimo e períodos em que precisou treinar separado.

“Fiz de tudo para ficar no São Paulo. Fui chamado de mercenário e não era. Renovei por três anos e nos três quiseram me emprestar. Nos três me colocaram para treinar separado. Não o São Paulo, mas pessoas que trabalharam lá, que inclusive não estão lá mais. Não tenho mágoas, não. Fiz de coração, não me arrependo”, declarou.

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Luan afirmou que o isolamento foi o aspecto mais doloroso daquele período e apontou os treinamentos longe dos companheiros como um dos principais gatilhos para a depressão. Revelado pelo clube, ele chegou ao São Paulo aos 11 anos e participou da conquista do Campeonato Paulista de 2021, quando marcou um gol na final contra o Palmeiras.

“Treinar separado foi o que despertou a depressão. Eu entrei com 11 anos, fui campeão, fiz gol em final, ajudei. Não era nenhum Rogério Ceni, Kaká, Luís Fabiano, Lugano, esses caras que são ídolos, mas de alguma forma ajudei a quebrar um tabu de anos. E o mínimo que eu pedia era continuar treinando com o grupo. Eu não ia atrapalhar em nada, todo mundo sabia do meu comprometimento. Só precisava estar no grupo”, desabafou.

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Os trabalhos em horários alternativos, muitas vezes, eram realizados praticamente sozinho no gramado, sob a supervisão de integrantes da comissão técnica. O volante contou que precisava correr ao redor do campo e fazer exercícios com bola, enquanto os demais jogadores treinavam juntos.

“Treinar em horário alternativo dos meus companheiros era a pior coisa do mundo para mim. Era o que mais me machucava ter que passar por aquilo. A torcida ficou com a imagem de que fiquei três anos lá comendo, bebendo e roubando o clube. Sei que depois da renovação, minha relação com a torcida mudou muito, acharam que fiz corpo mole, queria dinheiro e pegaram birra, mas não foi isso”, afirmou.

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A situação chegou a preocupar outros jogadores do elenco. Luciano, Alan Franco, Jandrei e Alisson foram até a casa de Luan para visitá-lo, mas o volante não conseguiu recebê-los. Ele relatou que se trancou em um quarto e chorou durante a tentativa de aproximação dos companheiros.

“Eu me tranquei no quartinho e fiquei chorando. Eu não recebi eles. Muitas vezes eu não queria sair de casa. Quando tinha jogo do São Paulo eu ficava mal. Eu assistia, mas tinha crise de pânico, de choro”, revelou.

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Luan ainda admitiu que enfrentou problemas com bebida durante o período mais difícil da depressão. “Já tive alguns problemas extracampo, sim, não escondo. Em determinado momento da minha depressão. Eu preferi me calar e fazer o trabalho no dia a dia. Problema de peso na época da lesão, problema de bebida na época da depressão”, disse.

O volante também questionou a falta de clareza nas decisões sobre seu futuro. De acordo com ele, diretoria e comissão técnica atribuíam uma à outra a responsabilidade por seu afastamento, sem que ninguém explicasse diretamente os motivos. Luan citou ainda uma situação envolvendo o Botafogo: segundo o jogador, Rui Costa não autorizou sua saída quando recebeu uma proposta do clube carioca, alegando que ele havia se recuperado, mas posteriormente o tirou dos planos do São Paulo.

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“O que não consigo entender é que no ano passado recebi uma proposta do Botafogo, mas o Rui Costa não me liberou falando que eu tinha me recuperado. E no outro ano me afastou. Eu não entendo. Se eu não posso ser negociado com o Botafogo, como que vou ser afastado dentro do São Paulo?”, questionou.

Apesar das experiências negativas, Luan afirmou que não se arrepende de ter recusado propostas de rivais para continuar no Tricolor. O jogador reconheceu que seu ciclo no clube chegou ao fim e disse que agora busca seguir em frente, sem deixar de valorizar a trajetória construída desde a infância.

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“É a realidade, o ciclo se encerrou. Agora está caindo a ficha, é olhar para frente. Fico feliz pela minha história. Não me arrependo de não ter ido para o rival naquele momento. Não sabemos o dia de amanhã, mas de não ter deixado o São Paulo, de não ter renovado e ido para um rival, não me arrependo. Não pensei no dinheiro, pensei no amor pela camisa”, declarou.

Ao relembrar sua formação, o volante destacou a importância do clube em sua vida pessoal e profissional. Luan contou que o São Paulo o ajudou a estudar, comprar a primeira casa e o primeiro carro, além de permitir que tirasse a mãe da antiga moradia.

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“São Paulo é família. Não vou falar tudo, porque tudo é Deus, mas família. Ele me acolheu com 11 anos de idade, eu criancinha, treinava uma vez na semana, no fraldinha. Estudei na escola que o São Paulo me colocou para estudar. Me abraçou”, afirmou.

“Foi quando consegui comprar minha primeira casa, foi pelo São Paulo. Tirar minha mãe de onde morávamos, comprar um apartamento, meu primeiro carro, me tornar quem sou como homem, foi através do São Paulo. O clube moldou quem eu sou hoje e serei eternamente grato”, concluiu.