Louis van Gaal afirmou, em um e-mail ao The Athletic , que se sente lesado pelo Manchester City, considerado culpado de violar 114 regras financeiras entre 2009 e 2018 e que pode sofrer uma punição severa.

Van Gaal foi contratado como técnico do Manchester United após a bem-sucedida Copa do Mundo de 2014 com a seleção da Holanda. Em sua primeira temporada, o United terminou em quarto lugar e, na segunda, conquistou a Copa da Inglaterra. Isso, porém, não foi suficiente para Van Gaal manter o emprego. O treinador de Amsterdã foi demitido menos de 24 horas depois.

Na Premier League, o Manchester United ficou fora do G-4 de forma dolorosa. A equipe de Van Gaal somou 66 pontos, os mesmos do Manchester City, quarto colocado, mas tinha um saldo de gols inferior. O United marcou apenas 49 gols no campeonato naquela temporada, e o City ficou com a cobiçada última vaga na Champions League.

Van Gaal foi demitido e substituído por José Mourinho. "Para mim, aquilo (ficar fora da Champions League em 2016, nota da redação) provavelmente foi, na época, o fator decisivo para minha demissão do Manchester United, com todas as consequências e o sofrimento decorrentes disso."

Van Gaal já havia dito que ficar fora da Champions League em 2016 foi "uma das piores experiências de sua vida profissional". Sua boa relação com o diretor-geral chegou ao fim quando Van Gaal acusou o dirigente de já ter acertado a chegada de Mourinho muito antes de sua demissão.

Van Gaal sabe que a decisão sobre o City não fará mais diferença para ele. "Não posso mais mudar a história agora. Nem mesmo a Federação Inglesa de Futebol pode fazer isso", escreve Van Gaal, que não quis se aprofundar na questão de qual seria uma punição adequada para o City. "No fim, caberá ao juiz decidir isso."