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No campo poliesportivo "Mariano Di Dia", em Strasatti, povoado ao sul de Marsala, na Sicília, a quarta rodada do grupo único da Terza Categoria da região de Trapani deveria colocar frente a frente, no domingo, 22 de novembro, o mandante Galactic Paolini Marsala e o visitante ASD Athletic Partanna. Infelizmente, o que deveria ser uma manhã de esporte se transformou em um episódio de violência quando um jogador empunhou um canivete e agrediu integrantes da comissão técnica e jogadores adversários.

Segundo a reconstituição dos fatos divulgada nas horas seguintes e confirmada pelas constatações feitas no campo, o clima perto do banco dos visitantes já era tenso desde o início. No centro da confusão estava o camisa 10 do Galactic Paolini, que se envolveu em discussões e dirigiu insultos à comissão técnica do Partanna. O estopim veio após uma disputa de bola comum: ao perder a posse, o atacante do time de Marsala reagiu com violência extrema e desferiu uma sequência de chutes em um adversário que já estava caído, com o jogo paralisado.

O árbitro mostrou o cartão vermelho, punição também aplicada ao treinador do jogador. A partir daí, aconteceu o impensável. O camisa 10 entrou no vestiário, mas saiu de lá novamente: com um canivete de abertura automática na mão, invadiu mais uma vez o campo, transformando-o em um cenário de medo.

Armado, o jogador começou a ameaçar o treinador, os jogadores e toda a diretoria do Athletic Partanna. Segundo a denúncia formalizada pelo clube da região do Belice, o agressor teria chegado à agressão física, agarrando um dirigente visitante pelo pescoço enquanto segurava o canivete com a outra mão.

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Diante de uma cena tão surreal quanto perigosa, o árbitro apitou imediatamente o encerramento definitivo da partida, enquanto o pânico tomava conta das arquibancadas e da beira do campo.

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