Lothar Matthäus sobre o Atlético de Madrid: um time sujo e detestável

O alemão Lothar Matthäus, lenda do Bayern de Munique, dirigiu duras críticas ao Atlético de Madrid, descrevendo o clube espanhol como "sujo e detestável", durante uma conversa sobre os confrontos anteriores que o colocaram diante de seu técnico Diego Simeone, quando este último era jogador do italiano Pisa.

Em declarações ao canal "NTV Sport", Matthäus relembrou suas lembranças de Simeone durante o período em que vestiu a camisa da Inter de Milão, antes do aguardado confronto entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique, destacando que o treinador argentino costumava recorrer a entradas duras durante as partidas.

Relembrando aquele período, Matthäus disse: "Ele ficava chutando", acrescentando que sentia necessidade de usar proteções adicionais nas canelas por causa das entradas de Simeone.

Os dois jogadores se enfrentaram apenas duas vezes na Itália; a primeira em outubro de 1990, quando a Inter de Milão venceu o Pisa por 6 a 3, e a segunda em março de 1991, que terminou com a vitória da equipe lombarda por um a zero, com gol marcado por Nicola Berti no estádio Arena Garibaldi.

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Matthäus explicou que Simeone ficou encarregado de marcá-lo em uma das duas partidas, afirmando que o meio-campista argentino não hesitava em usar a força até mesmo com seus companheiros, relembrando o episódio de sua entrada em seu compatriota Diego Maradona, capitão da seleção argentina na época.

O ex-astro da Alemanha disse: "Ele chutou Maradona, o argentino! Chutou o capitão da seleção nacional. Vocês conseguem imaginar? Ele estava muito irritado".

Mas a declaração mais contundente veio quando Matthäus foi questionado sobre a descrição de Thomas Müller, ex-astro do Bayern, do Atlético de Madrid como uma das equipes mais violentas do futebol europeu.

Matthäus respondeu: "Violentos? Essa é uma palavra gentil. Se ele tivesse dito homens fortes, seria diferente... eles são uma equipe suja e detestável", em um ataque direto ao estilo de jogo do clube espanhol.