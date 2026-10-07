Lorenzo Palmisani, o novo prodígio italiano que nunca parou de estudar Buffon

Sempre que o técnico do Como, Cesc Fàbregas, vê um de seus jogadores chutar a gol, ele já conta o gol. Seus braços cruzados se abrem e começam a se fechar em punhos. Mas então o goleiro do Frosinone, Lorenzo Palmisani, de 22 anos, faz mais uma defesa fabulosa. Isso certamente está enlouquecendo Fàbregas. Quem quer que chute, seja a promessa argentina Nico Paz ou o artilheiro Anastasios Douvikas, Palmisani sempre encontra uma resposta.

"Palmisani fez tantas defesas. Se tivéssemos vencido por 4 a 1 hoje, teria sido merecido", suspira Fàbregas após a partida. O placar final: 2 a 0 para o Frosinone. Para o Como, foi a primeira derrota em cinco meses; para o recém-promovido Frosinone, foi a terceira vitória em cinco jogos.

A equipe de Massimiliano Alvini venceu três dos seus cinco primeiros jogos, e Palmisani tem sido fundamental para esse início impressionante, mantendo o gol sem ser vazado em duas partidas. Sua segunda atuação sem sofrer gols, contra o Como, lhe rendeu o merecido prêmio de melhor em campo.

Na Itália, a imprensa nacional lhe atribuiu a pontuação máxima. "Será que a Itália realmente revelou mais uma promessa no gol?", questiona o Sportmediaset após a partida contra o Como. A Itália não fica atrás quando o assunto é goleiros lendários. Basta perguntar a Dino Zoff, Gianluigi Buffon ou até mesmo ao atual titular do Manchester City, Gianluigi Donnarumma.

A comparação com Buffon, em especial, vai lisonjear Palmisani: o lendário goleiro é seu ídolo. “Lorenzo sempre teve Buffon em mente”, contou o pai, Piero, aoTuttosport. “Nem quero saber quantos vídeos do Gigi ele assistiu na vida”.

Para a família Palmisani, da qual Lorenzo é o caçula, estas semanas foram cheias de emoção. “Estamos vivendo momentos maravilhosos. Somos uma família simples e não é fácil lidar com essas emoções, sobretudo depois do jogo contra o Como”.

A família Palmisani vive na modesta, porém histórica, cidade de Alatri, lar de cerca de trinta mil habitantes. "Todos estão felizes por nós. Aqui em Alatri, eles são absolutamente apaixonados por Lorenzo", sorri sua mãe, Graziella. "Alguns até vêm à nossa casa para conhecê-lo."

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Há dois anos, apenas alguns poucos torcedores em Alatri vestiam a camisa com o nome de Palmisani nas costas. O jogador de 22 anos atuava então por empréstimo na Serie C, pelo Lucchese, em seu segundo empréstimo após uma passagem frustrada pelo Olbia, que enfrentava dificuldades financeiras.

"Estávamos preocupados com ele", recorda Piero. "As coisas não andavam bem em Olbia e foi uma experiência difícil em Lucca. Foi então que o Frosinone decidiu deixá-lo desenvolver-se na equipe principal." E certamente valeu a pena.

Palmisani chegou ao Frosinone vindo das categorias de base do Mole Bisleti aos nove anos, graças aos pais: Piero treinava um pequeno time feminino em Alatri e a mulher dele jogava no gol.

Levou algum tempo até que os genes de goleiro se manifestassem. “Frequentemente levávamos Lorenzo aos jogos, e ele foi se apaixonando aos poucos por esse esporte. Mas não começou imediatamente como goleiro”, explica o pai.

“Ele preferia o meio-campo, mas um dia disse que queria jogar no gol. Eu o avisei de que ele precisaria de força mental — em determinado momento você fica sozinho —, mas ele era teimoso”. Impulsionado por essa teimosia, Palmisani passou a fazer parte das categorias de base do Frosinone em 2013, mas só teve sua chance no time principal aos 20 anos, logo depois daqueles dois períodos difíceis de empréstimo.

Na temporada passada, ele se tornou titular e levou o Frosinone ao segundo lugar da Serie B com 15 jogos sem sofrer gols em 38 partidas e 80% de defesas, conquistando o acesso à Serie A.

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Primeiro veio a estreia na Serie A, depois a convocação para a seleção sub-21 e, por fim, para a seleção principal com o técnico interino Silvio Baldini, embora ele ainda não tenha estreado.

Sua estreia na Serie A acontece, entre todos os times, justamente contra a Juventus: não apenas o time de seu ídolo Buffon, mas também o de Piero e Graziella, que têm sangue Bianconero correndo nas veias. Lorenzo não é exceção.

“Somos todos torcedores da Juventus. E pensar que o destino lhe deu a possibilidade de estrear na Serie A justamente contra a Juventus...”, diz Piero, com os olhos brilhando. O fato de a Juventus ter Palmisani no topo da lista de desejos torna tudo ainda mais especial.

“A Juventus é, obviamente, um sonho”, diz Piero, lisonjeado pelo interesse de sua Juve, que, assim como a Inter, quer reforçar o elenco com Palmisani. “A coisa mais importante para nós é que nosso filho esteja sempre feliz. Mas sim, a Juve vem antes de tudo, e depois o resto. Sempre foi assim na nossa família: primeiro a Juve, depois todo o resto”.

As horas passadas estudando Buffon parecem ter dado resultado. A ida para a Juve pode ser o início de algo grande, embora, por enquanto, como lembra Graziella, o melhor seja manter os pés no chão.