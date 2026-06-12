Lopetegui sobre a classificação do Catar: perguntem à Itália... e fomos afetados pela guerra

O técnico espanhol Julen Lopetegui se prepara para sua estreia na Copa do Mundo, quando comandará a seleção do Catar contra a Suíça, amanhã, sábado.

Lopetegui era técnico da seleção espanhola em 2018, mas foi demitido do cargo antes do início da Copa do Mundo, devido às suas negociações com o Real Madrid.

“Não guardo rancor pelo que aconteceu em 2018, porque o futebol me deu muito mais do que me tirou”, disse Lopetegui em declarações ao jornal AS.

E continuou: “Acho que participar com o Catar é muito mais difícil, embora a classificação seja sempre difícil, seja onde for. Perguntem à Itália. A primeira vez que ela ficou de fora foi quando nos enfrentou naquele grupo em 2018”.

Ele destacou: “Sentimos um grande entusiasmo na seleção do Catar, porque conseguimos chegar à Copa do Mundo pelas eliminatórias e, ao mesmo tempo, temos uma grande motivação e um forte desejo de sermos o mais competitivos possível neste torneio”.

Sobre as chances do Catar, ele comentou: “O que queremos é ser uma equipe que acredita no que faz e que alcance o máximo de seu potencial. Isso é o mais importante. E que o medo não nos impeça de participar da Copa do Mundo”.

Ele enfatizou: “Fomos afetados pela guerra; houve três semanas em que ninguém trabalhou. Primeiro por causa do Ramadã, depois do período seguinte, e depois disso não conseguimos treinar devido às condições de segurança; além disso, dois amistosos contra a Argentina e a Sérvia foram cancelados”.

E concluiu: “O grupo do Catar não é fácil. A Suíça é uma das seleções mais consistentes da Europa nos últimos oito anos; o Canadá é talvez a melhor seleção da América do Norte atualmente, tendo superado os Estados Unidos e o México nos últimos anos. E a Bósnia eliminou o País de Gales e a Itália.”