O espanhol Julen Lopetegui, técnico da seleção do Catar, elevou o nível do desafio antes do aguardado confronto diante da Arábia Saudita, afirmando que o Catar não veio à "Copa do Golfo 27" apenas para participar, mas para disputar o título, apesar das lesões e do pouco tempo antes da semifinal.

A seleção catari enfrenta a seleção saudita neste sábado, no Estádio Al Inmaa, pelas semifinais do torneio, em uma partida que desperta grande interesse das torcidas.

Lopetegui disse durante a coletiva de imprensa: "Aproveitamos os dois dias disponíveis para a preparação e focamos principalmente na recuperação da energia dos jogadores. A escalação está clara para nós, e todos estão prontos para enfrentar um adversário forte, que joga em casa e no meio de sua torcida".

E acrescentou: "O estádio lotado de torcedores não representa uma pressão para nós, mas sim um estímulo a mais. Sabemos que a torcida estará ao lado de sua seleção, mas não há desculpas, e precisamos nos concentrar dentro de campo, defender bem e atacar com intensidade, pois temos a força física, mental e tática".

O treinador espanhol defendeu o nível da seleção catari, afirmando que a chegada à semifinal reflete sua capacidade de competir, e disse: "Criamos muitas chances de gol, e por isso discordo de quem acha que a seleção catari não é boa. Temos a mentalidade e a força para competir, e a prova é a nossa presença na semifinal".









O técnico da seleção do Catar continuou: "A história é importante, mas estamos falando da realidade. Sofremos com algumas lesões e o tempo é curto, mas não há desculpas. Temos muita confiança e queremos fazer uma partida forte, e se conseguirmos vencer a Arábia Saudita será algo maravilhoso".

Lopetegui definiu sua posição quanto aos objetivos da participação no torneio, dizendo: "Não viemos aqui apenas para jogar ou testar os jogadores. Levamos o torneio a sério, e queremos vencer e dar o nosso melhor. Chegamos aqui para conquistar a taça".

Em relação a Akram Afif e Almoez Ali, Lopetegui esclareceu que a situação de ambos não está definitivamente resolvida, e disse: "Akram Afif pode jogar em mais de uma posição ofensiva, mas estava doente, e ainda não sei se vai participar amanhã. Somos capazes de competir com ele ou sem ele".









O técnico da seleção do Catar acrescentou: "Espero que Almoez Ali esteja em condições de participar e ajudar a equipe, e vamos esperar até a manhã de amanhã, depois de os jogadores terem um pouco de descanso e recuperação, para tomar a decisão final sobre a escalação".

Por sua vez, Abdulaziz Hatem, jogador da seleção catari, confirmou que o Catar está pronto para o confronto, e disse: "Nossa moral está elevada e todos estão prontos. Temos dois dias para a preparação, e nosso foco está totalmente na conquista da classificação, e sabemos da dificuldade de enfrentar a seleção saudita, dona da casa e da torcida".

Hatem esclareceu que a situação atual é diferente da Copa do Mundo, dizendo: "O período da Copa do Mundo foi diferente, e há novos elementos e vivemos uma fase de transição. Este torneio tem um objetivo diferente, mas nossa mentalidade é competir, e é maravilhoso disputar uma partida diante de mais de 50 mil torcedores".



