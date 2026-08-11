A lenda brasileira Ronaldinho, ex-astro de Barcelona, Paris Saint-Germain e Milan, prepara-se para adicionar um novo capítulo à sua brilhante trajetória no futebol, desta vez longe dos gramados.

De acordo com o jornal francês "L'Équipe", o vencedor da Bola de Ouro de 2005 apresentou uma proposta oficial para adquirir o clube de basquete do Monaco.

O brasileiro está associado a uma parceria com o fundo de investimento andorrano Clayton Sport, que apresentou uma carta de intenções ao diretor executivo do Monaco, Oleksiy Yefimov.

Esse projeto surge em um momento em que o clube francês passa por um período financeiro extremamente difícil e precisa encontrar rapidamente uma solução para manter seu lugar na primeira divisão.

O jornal apontou que a proposta apresentada por Ronaldinho e pela empresa Clayton Sport é bastante ambiciosa, incluindo, segundo as informações, a quitação de dívidas no valor de 2,5 milhões de euros devidas à Euroliga e a apresentação de uma garantia bancária no valor de 5 milhões de euros, quantia exigida pelo órgão de controle financeiro do futebol francês (DNCCG).

Os investidores também estudam um compromisso por um período que varia entre três e cinco anos, com um investimento que pode chegar a 10 milhões de euros por temporada.

O próprio Ronaldinho pode contribuir financeiramente no projeto e desempenhar um papel central nele, o que representaria um ponto de virada na trajetória do ex-astro do Barcelona, mais habituado aos gramados de futebol do que às quadras de basquete.